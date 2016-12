Kommissar Trautzschke im Burgsalon

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Es gibt Menschen, die - ohne ihnen begegnet zu sein - vertraut sind, als gehörten sie zur Familie. So einer ist Andreas Schmidt-Schaller: bodenständig, geradlinig, unverbogen, uneitel. Ein Thüringer, der das Gespräch am Tresen mehr schätzt als Smalltalk auf dem Roten Teppich. Jahrzehntelang schauen wir ihm nun schon ins Gesicht und beim Ermitteln über die Schulter. Mehr über diesen Mann, der im Fernsehen als Kommissar Trautzschke für die SOKO Leipzig unterwegs ist, können Besucher am 17. Februar im Burgsalon erfahren. Sein autobiografisches Buch "Klare Ansage" dient als Leitfaden des Abends. Der frühere Tourismusmanager Werner Krumbein moderiert.