Abschied von viel Fachkompetenz

"Er und sein Team haben zugehört, bei Problemen nach Lösungen gesucht und uns als Kommunen verstanden", sagt Strausbergs Bürgermeisterin Elke Stadeler. Aus ganz Märkisch-Oderland sind Bürgermeister, Hauptverwaltungsbeamte, aber auch ehrenamtliche Bürgermeister an diesem Donnerstag ins Kreishaus gekommen. Ulrich Fischer, Leiter der Kommunalaufsicht, sowie seine Mitstreiterinnen Eleonore Busse und Sieglinde Marschler werden an diesem Tag in den Ruhestand verabschiedet.

"Damit geht fast das halbe Team, es wird nicht leicht für die Nachfolger, diese Fachkompetenz zu ersetzen", sagt Wolfgang Heinze. 20 Jahre lang war der Seelower Vorsitzender des Kreistages von Märkisch-Oderland. Jetzt ist er der Stadtverordnetenvorsteher in Seelow. Immer wieder habe er in seiner ehrenamtlichen Funktion den fachlichen Rat von Ulrich Fischer benötigt. Der sei stets kompetent gewesen, habe auch dazu beigetragen, Fehler zu vermeiden. "Manchmal bekam man nicht das zu hören, was man gern hätte", bekennt Elke Stadeler. Um so mehr sei sie dankbar für seine Hinweise und Ratschläge gewesen. "Er war sachkundig, eindeutig und immer entgegenkommend", bescheinigt auch die Müncheberger Amtsdirektorin Uta Barkusky.

Der so Gelobte verweist auf sein Team, das ein gemeinsamer Anspruch einigte. "Der Kreis ist nicht der Feind der Kommunen. Das hat Ulrich Fischer immer mit seinen Mitarbeitern gelebt, das ist auch meine Maxime", bescheinigt Landrat Gernot Schmidt dem scheidenden Trio.

Eleonore Busse hatte 1978 im Rat des Kreises Bad Freienwalde begonnen, übernahm nach der Wende die Kommunalaufsicht. Das Metier Kurstädterin in der ab 1993 vereinigten Großkreisbehörde am Standort Seelow waren Anfragen, Beratungen zu Satzungen, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen und viele andere organisatorische Bereiche der Kommunen.

Ulrich Fischers Laufbahn begann 1972 im Rat des Kreises Seelow. Er studierte später Staat und Recht, übernahm 1987 die Instrukteurabteilung. Die hatte zwar ganz andere Aufgaben als die heutige Kommunalaufsicht, bildete jedoch auch damals das Bindeglied zwischen kreislicher Verwaltung und Kommunen. Nach der Wende übernahm Ulrich Fischer die Kommunalaufsicht, blieb einziger Mann im Frauen-Team. Das ihren Chef in höchsten Tönen lobt. "Er war immer ausgleichend, behielt die Ruhe. Wir haben ihn nie aus der Haut fahren sehen, auch wenn es um noch heikle Themen ging", bescheinigt Eleonore Busse.

Sieglinde Marschler bestätigt dies nachdrücklich. Sie kam 1992 in die Kreisverwaltung, arbeitete zunächst im Amt für offene Vermögensfragen, wechselte 1997 in die Kommunalaufsicht. Auf ihren Tisch landeten die Haushalte, wenn sie nicht ausgeglichen waren. Denn dann besteht für die betreffende Kommune die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten. In dem muss sie nachweisen, dass sie alle Einnahmemöglichkeiten ausschöpft und eisern spart. "Das war auch für uns nicht immer leicht", bekennt die 65-Jährige. Vor allem kleine Gemeinde würden oft am Limit arbeiten und kaum noch Einsparmöglichkeiten haben. Der Gesetzgeber verlange jedoch den Nachweis des "herausragenden Sparwillens". Selbst kleine Beträge könnten dies belegen und seien wichtig. Sei der Nachweis nicht klar erkennbar gewesen, habe es immer Rücksprachen mit den jeweiligen Ämtern und Kommunen gegeben, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Das bescheinigen alle, die an diesem Tag zur Verabschiedung gekommen sind.

Die drei Scheidenden wünschen ihren Nachfolgern ebenso gut Kontakte und ein faires Miteinander. Die Leitung der Kommunalaufsicht übernimmt Eveline Kranz. Max Köster, Rico Wohlfahrt sind bereits als "Neue" im Amt. Karola Wagner, derzeit noch im Amt Neuhardenberg als Kämmerin tätig, wechselt im ersten Quartal in den Kreis, macht das Team dann wieder komplett.