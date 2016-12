Rathaus will sich gegen Blackout rÃ¼sten

artikel-ansicht/dg/0/

Was tun, wenn das Licht ausgeht? Sicherlich reicht es, besonders zu Weihnachten, eine Kerze anzuzünden. Was aber, wenn der Strom flächendeckend, also über weite Teile im Landkreis, ausfällt? Bei einem sogenannten "Blackout" wird die Kerze nicht mehr reichen. Denn damit fallen nicht nur Licht aus, sondern auch jegliche Geräte im Haushalt, Büro, auf der Baustelle, in den Schulen, in der öffentlichen Infrastruktur, Medien und vieles mehr.

Auch die Stromversorung im Wriezener Rathaus wäre dann erloschen. Und damit auch der Zugang zu allen öffentlichen Daten. Gegen diesen Notfall, der allerdings bislang noch nie eingetreten ist, will sich das Wriezener Rathaus rüsten. Aus diesem Grund haben Stadt und Abgeordnete den Punkt auf die Prioritätenliste für investive Maßnahmen gesetzt. Das Rathaus soll im Fall der Fälle als Katastrophenzentrale für Notfälle dienen, hatte Wriezens Fachbereichsleiterin für Finanzen, Angelika Kerstenski, im Rahmen der Haushaltsdiskussion beim jüngsten Bildungsausschuss erklärt. Die Anschaffung einer solchen mobilen Anlage sei für den kommenden Doppelhaushalt angepeilt. Kostenpunkt rund 40 000 Euro, sagte Karsten Ilm, Bau- und Ordnungsamtsleiter der Stadt, im jüngsten Ausschuss für Gewerbe, Ordnung, Sicherheit, Umwelt, Landwirtschaft und Tourismus (Gosult). Allgemeine Zustimmung gab es zu dem Thema in den Ausschüssen, viel Diskussionsbedarf allerdings noch nicht.

"Grundsätzlich und völlig unabhängig von dem genannten Fall ist die Bereitstellung beziehungsweise Anschaffung einer Notstromversorgung immer eine vollständig individuelle, auf den konkreten Fall bezogene Entscheidung", erklärt Horst Jordan, Sprecher der E.dis AG. "Diese hängt immer und vor allem von demjenigen ab, der sie einsetzen möchte und von dessen konkreten Zielen", fügt Jordan hinzu. Eine Bewertung für die Anschaffung einer solchen Anlage entbehre sich deshalb für Außenstehende jeder sachlichen Grundlage, ordnet er die Sachlage aus Sicht der E.dis AG ein.

Welche Orte bei einem flächendeckenden Blackout in Märkisch-Oderland betroffen wären, "dazu möchten wir keine Aussagen treffen", so Jordan. Denn einen solchen Fall habe es bei E.dis noch nie gegeben. Ob eine erhöhte Gefahr für einen solchen Fall besteht, wenn künftig mehr erneuerbare Energien zum Einsatz kommen, könne nicht pauschal beantwortet werden, erklärt Horst Jordan.

Falls es jedoch Schwierigkeiten geben sollte, würde jeder Stromanbieter alles tun, "um es bei einem zeitweiligen Stromausfall zu belassen", so Jordan. Für die sogenannte "Systemstabilität" sei der jeweilige Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich. "Das ist nicht E.dis", stellt Horst Jordan klar. E.dis sei kein Stromlieferant, sondern Stromnetzbetreiber.

Das Wriezener Krankenhaus ist bereits mit einer Notstromversorgung ausgestattet. Diese sei unablässig, so Krankenhaus-Sprecherin Katharina Fink. "Wir haben natürlich ein Notstromaggregat beziehungsweise eine Netzersatzanlage", berichtet sie. Diese sei separat und deckt wichtige Bereiche im Haus ab. Die Anlage ermögliche, dass Teile der Abteilung funktionstüchtig bleiben können. Die Operationssäle werden bei einem Stromausfall mit Akkus versorgt. Ein über mehrere Stunden oder gar Tage andauernden Stromausfall ist der Sprecherin im Krankenhaus in Wriezen allerdings nicht bekannt, "allerhöchstens eine Stunde", so Katharina Fink.