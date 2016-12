Rettung in letzter Sekunde

artikel-ansicht/dg/0/

Oderland (MOZ) Der Kirche in Neulietzegöricke drohte bis kurz vor Heiligabend ein Gottesdienst ohne Orgel. Die Sanierung der Dinse-Orgel wurde nicht rechtzeitig abgeschlossen.

Aber die Kirchengemeinde fand eine Lösung: Die Orgelbaufirma Scheffler stellte der Kirche eine elektrische Orgel zur Verfügung. Am Mittwoch wurde das Provisorium aufgestellt. Paul Grieger spielt am Heiligabend um 14.30Uhr und am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr.

Darüber hinaus gibt es weitere Christvespern und Gottesdienste (Auswahl):

¦ Bad Freienwalde: Sankt Nikolai Kirche mit Christvesper und Krippenspiel Sonnabend 16.30Uhr, Christvesper 18 Uhr, Musikalische Christnacht 22 Uhr, Weihnachtsgottesdienst Sonntag um 11 Uhr; Kirche Altranft: Christvesper mit Krippenspiel Sonnabend 14.30 Uhr; Kirche Bralitz: Musik bei Kerzenschein am Sonnabend 22 Uhr mit Orgel, Oboe und Flöte; Neuapostolische Kirche Bad Freienwalde: Gottesdienst am Sonntag um 9.30 Uhr

¦ Wriezen: Marienkirche Gruppenstunde mit Gespräch und Bibelarbeit Freitag 19 Uhr, Christvesper mit Bläserchor Wriezen Sonnabend 16 Uhr, Christvesper mit Kirchenchor Wriezen 17.30 Uhr, Besinnung zur Christnacht 22 Uhr, Abendmahlgottesdienst Sonntag 10 Uhr; Kirche Rathsdorf/Neugaul: Gottesdienst Sonnabend 14.30 Uhr; Kirche Altwriezen: Christvesper Sonnabend 14.30 Uhr; St. Laurentius Kirche: Vorabendmesse Sonnabend 18 Uhr

¦ Bliesdorf: Gottesdienst Sonnabend 15 Uhr

¦ Kunersdorf: Gottesdienst Sonnabend 18 Uhr

¦ Dannenberg/Mark: Christvesper mit Krippenspiel Sonnabend 16.30 Uhr

¦ Beiersdorf: Weihnachtslieder bei Glühwein Sonnabend 21 Uhr in der Kirchenruine

¦ Cöthen: Christvesper Sonnabend 16.30 Uhr, Gottesdienst Sonntag 18 Uhr

¦ Prädikow: Christvesper mit musikalischer Begleitung Sonnabend 16 Uhr

¦ Altreetz: Gottesdienst Sonnabend 16 Uhr

¦ Falkenberg: Christvesper mit Krippenspiel Sonnabend 15 Uhr, Gottesdienst Sonntag 10.30 Uhr

¦ Altmädewitz: Christvesper Sonnabend 14.30 Uhr

¦ Altwustrow: Gottesdienst Sonnabend 17.30Uhr

¦ Neuküstrinchen: Gottesdienst Sonnabend 16 Uhr

¦ Neutrebbin: Gottesdienst mit Krippenspiel Sonnabend um 17 Uhr, Gottesdienst Sonntag um 10.30 Uhr