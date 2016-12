Ortsbeirat Seilershof dankt Mitwirkenden

artikel-ansicht/dg/0/

Seilershof (GZ) Der Ortsbeirat Seilershof bedankt sich bei den vielen Akteure, die zum Gelingen der Weihnachtsfeier beigetragen haben, die am 10. Dezember stattfand. Gedankt wird der Familie Suckrow, die seit vielen Jahren ihre Privaträumlichkeiten für die Veranstaltung zur Verfügung stellt. Außerdem dankt der Ortsbeirat den Damen des Rommeeclubs Seilerhof, der Freiwilligen Feuerwehr, den Mitarbeitern der Balance gGmbH Haus an der Polz und Hartmut Behrendt für die langjährige Unterstützung. "Wir wünschen allen Einwohnern und Gästen unseres Ortes besinnliche, friedliche und gesunde Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr", so der Ortsbeirat Seilershof.