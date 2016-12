Feiertage mit Raubtieren

artikel-ansicht/dg/0/

Harnekop (MOZ) Yvonne und Knut Muderack sind das Zirkusleben gewöhnt. Während des Jahres sind sie monatelang unterwegs, zuletzt waren sie in Rumänien. Nun freuen sie sich, die Weihnachtszeit im heimatlichen Harnekop zu verbringen. Für Interessierte aus der Region haben sie über die Feiertage etwas Besonderes zu bieten: In den Räumen des ehemaligen LPG-Stützpunktes am Ortseingang von Harnekop präsentiert das Paar zusammen mit den Raubtieren, darunter Tiger und Löwen, eine Show. Auch Hündin Melli wird bei der Gelegenheit ein paar Tricks präsentieren. Am Ende ist für Löwen und Tiger eine tierische Bescherung vorgesehen.