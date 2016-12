Stadt fÃ¶rdert schwimmende FÃ¤hranleger

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Stadt gewährt der Strausberger Eisenbahn eine Förderung in Höhe von 50 000 Euro für die Errichtung zweier schwimmender Fähranleger für die Strausseefähre. Das ist auf der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen worden. In der Begründung heißt es, dass die Fähre in absehbarer Zeit nicht mehr am festen Bollwerk anlegen könne. Zudem sei der Zugang zur Fähre durch den niedrigen Wasserstand nicht mehr barrierefrei und stelle eine erhöhte Unfallgefahr dar.