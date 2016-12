Gemeindesaal fÃ¼r 25 Euro die Stunde

artikel-ansicht/dg/0/

So sind für die erste Stunde 25 Euro und für jede weitere zehn Euro fällig, wenn die Veranstaltung ohne finanziellen Erlös durchgeführt wird. Andernfalls werden 75 Euro bzw. 30 Euro veranschlagt. Bisher waren für öffentliche Veranstaltungen mit Eintrittsgeld und für private Feiern 200 Euro zu zahlen.

Gemeinnützige Vereine mussten in der Vergangenheit für geschlossene Veranstaltungen 50 Euro aufbringen. Dazu kommen noch die bislang auch in der Höhe berechneten Entgelte für Technik (Tontechnik zehn Euro, Beamer fünf Euro pro Stunde), Geschirr (30 Euro) und für die Nutzung des Flügels werden 50 Euro verlangt.

Schulen und Kindertagesstätten in gemeindeeigener Trägerschaft können den Gemeindesaal in der Lindenallee inklusive der Technik unentgeltlich nutzen. Hoppegartener Vereine oder langjährig in der Gemeinde Tätige zahlen jeweils nur die Hälfte, beschloss die Gemeindevertretung. Begleiter von Schwerbehinderten mit dem Merkzeichen B im Ausweis bekommen zu allen Veranstaltungen im Gemeindesaal kostenfrei Zutritt, brachte, wie versprochen, der Schwerbehindertenbeauftragte der Gemeinde, Hans-Jürgen Malirs, zusätzlich in den mehrheitlich gefassten Beschluss ein.