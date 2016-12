Verkehr rollt wieder normal auf der BÂ 168

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Die Straßenbauer von der Eisenhüttenstädter Niederlassung der Firma Oevermann haben Wort gehalten. Noch vor Weihnachten sollten die Arbeiten auf dem Abschnitt Karl-Marx-Straße der Bundesstraße 168, die die gesamte Stadt quert, abgeschlossen sein. Am Donnerstag verluden die Bauleute am Kreisel nahe dem Wasserturm die letzte Baustellen-Absperrung. Damit konnte der Verkehr aus Richtung Eberswalde bzw. jener vom Knoten B 1/B 5 wieder reibungslos in alle vier Richtungen fließen.