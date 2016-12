Geher-Kilometer auf Schnee

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Mit reichlich Kilometern in den Beinen ist Geher Hagen Pohle am Donnerstag von einem zweiwöchigen Trainingslager in Balderschwang, einem kleinen Ort im Oberallgäu an der Grenze zu Österreich, zurückgekehrt. Allerdings bewegte sich der 24-Jährige aus Beeskow auf für ihn eher ungewohntem Terrain. "Es handelte sich um ein Skilager", sagt der Teilnehmer der Olympischen Spiele von Rio de Janeiro, wo er über 20Kilometer Gehen als 18. ins Ziel gekommen war.

Leichtathletik, Gehen, Der Beeskower Hagen Pohle im Dezember im Skilager in Balderschwang, einem kleinen Ort im OberallgĂ€u an der Grenze zu Österreich, trainiert dort mit LĂ€uferen und Gehern sowie anderen Spitzensportlern aus der Schweiz und Österrecih © privat

Und nun der krasse Wetter-Gegensatz, wobei ihm auch das großen Spaß machte. "In Balderschwang versammeln sich schon seit einigen Jahren im Dezember verschiedene Spitzensportler. In diesem Jahr sind es Triathleten aus der Schweiz und Österreich sowie Läufer und Geher aus Deutschland gewesen", berichtet Hagen Pohle.

Er habe dieses Trainingslager genutzt, um unspezifisch zu trainieren und sich zugleich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. "Auch in Balderschwang lag lange Zeit kein Schnee. Trotzdem war es weit und breit der einzige Ort mit einer Loipe", sagt der Beeskower. Die Verantwortlichen hätten sich mächtig ins Zeug gelegt und konnten deshalb eine zwei Kilometer lange Loipe garantieren. "Auf dieser waren wir täglich unterwegs und haben viele Kilometer auf den schmalen Brettern abgespult. Als Geher ist dabei die klassische Technik die typische. Man möchte zwar unspezifisch trainieren, aber dann doch wieder nicht zu unspezifisch", erklärt der Nationalmannschafts-Geher. "Daneben standen aber auch normale Geh-Einheiten auf dem Trainingsplan - Tempo-Programme am Berg oder Tempo-Programme mit Wechsel von Ski auf Geh-Schuhe." Außerdem gab es auch eine größere Wanderung, bei welcher die Berge der Umgebung gemeinsam erklommen wurden.

Über die Weihnachtsfeiertage ist Hagen Pohle zu Hause bei seiner Familie in Beeskow, wo auf ihn das gute Essen seiner Mutter Beatrix wartet - Heiligabend Prager Schinken und am ersten Feiertag Entenbraten mit Klößen. Ehe es für ihn am 4.Januar ins erste Höhentrainingslager der Saison nach Dullstroom in Südafrika geht, bestreitet er in seiner Heimatstadt den Neujahrslauf (Start 10.30 Uhr), der von seinem Verein Leichtathletik in Beeskow organisiert wird.