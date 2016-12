Streit Ã¼ber die Sport-FÃ¶rderung

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Zwischen dem SV Woltersdorf und Teilen der Gemeindevertretung ziehen dunkle Wolken auf. Der Verein bekommt nach dem Beschluss der Gemeindevertretung 2017 zwar 50 000 Euro, um damit einen Teil der Nutzungsentgelte zu finanzieren, die der kommunale Eigenbetrieb Sport- und Freizeitanlagen erhebt. Aber während diese Fördersumme aus Sicht des Vereins viel zu niedrig ist, kündigten einige Gemeindevertreter an, künftig auch dieser Summe nicht mehr zuzustimmen. Ihnen sind die Verwendungsnachweise des Sportvereins zu dürftig. Das bringt den Vorstand der Sportler erst richtig in Rage. "SVW-Sportler sind keine Schmarotzer!", heißt es in einem Statement des Vorstands.