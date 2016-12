JÃ¼ngere HandballmÃ¤dchen des HSV unterliegen

artikel-ansicht/dg/0/

In der weiblichen Jugend C spielten neben den Gastgebern drei weitere Teams eine Hin- und Rückrunde. Der HSV ging im Spiel gegen UKS Jedinka Slubice mit 6:4 in Führung. Die Gäste aus der Partnerstadt bestraften aber in der Schlussphase jeden Fehler des HSV und drehten durch schnelle Konter das Spiel zum 10:7. Gegen die Füchse Berlin lag der HSV schnell 0:4 zurück. Dieser Rückstand hielt sich bis zum 6:10, ehe die Berliner sich bis zum 7:14-Sieg absetzten. Schon in der Vergangenheit lieferten sich die Frankfurterinnen mit dem VfB Doberlug Kirchhain spannende Spiele, so auch diesmal. Eine 3:2-Führung des HSV drehten die Gäste zum 5:7-Sieg.

Zu Beginn der Rückrunde wollten die HSV-Mädchen gegen Slubice unbedingt den ersten Sieg. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Bis zum 6:7 blieb der HSV dran, am Ende siegte Slubice mit 9:7. In den Spielen der Frankfurter gegen die Füchse und Doberlug schwanden die Kräfte. Die Füchse zeigten ein schönes Konterspiel zum 13:4-Erfolg und gegen Doberlug hieß es am Ende 4:10.

Trotzdem waren die HSV-Trainer nicht unzufrieden. Als junger C-Jahrgang verkauften sich die Mädchen gegen die ein Jahr älteren Spielerinnen aus Berlin und Slubice gut. Die Füchse sicherten sich ungeschlagen den Turniersieg vor Doberlug Kirchhain, Slubice und dem HSV.

Die weibliche Jugend F spielte in Briesen gemeinsam mit Jungen. In der Gruppe A (Jahrgang 2008) fanden sich die Grundschule Briesen I, MTV Altlandsberg, OSG Fredersdorf-Vogelsdorf, Frankfurter HC I, HSV I und die Jungen vom HSC 2000 I. In der Gruppe (2009) spielten die Grundschule Briesen II, die Jungen vom HSC II und die Mädchen vom HSV II. Die Kinder zeigten, was sie im Training gelernt haben. Die Spiele waren kurzweilig, die Seitenwechsel meist durch Ballgewinne erzielt, sehr schnell und spannend dazu.

In Gruppe A konnten sich die Jungen vom HSC 2000 I knapp mit einem Unentschieden im letzten Spiel gegen den HSV I den Turniersieg sichern. In Gruppe B siegten die Jungen vom HSC 2000 II sehr souverän.

Das Turnier der D-Jugend gewann der TUS Magdeburg, in der E-Jugend der HSV.