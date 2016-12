Bankette nach Basta werden geschoben

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) An der Straße ins Vorwerk Basta sind inzwischen erste Arbeiten erledigt worden. Wie Bauamtsleiter Alexander Haase auf Nachfrage informiert, sei eine Firma beauftragt worden, im ersten teil die Bankette zu schieben, um den Abfluss von Regen zu gewährleisten. Im November hatte Vorwerk-Bewohner Peter Huth auf die brisante Situation aufmerksam gemacht. Die Brücke von Wollup aus musste wegen Baufälligkeit gesperrt werden. Offiziell geht es nun nur noch über Buschdorf nach Basta, auch für Entsorgungsfahrzeuge. Landwirt Heinrich Weber wolle nun im Abschnitt von Wollup bis zur Brücke ebenfalls Arbeiten erledigen, sagte Haase. Dafür wird eine Vereinbarung vorbereitet. Der Fachbereichsleiter will jetzt zudem mögliche Fördertöpfe für die Erneuerung der Brücke prüfen. Der Landwirt habe sich bereit erklärt, sich an möglichen Eigenanteilen der Kommune zu beteiligen. Die Gemeinde sei dankbar für die gute Zusammenarbeit.