Alter Spielplatz hat ein neues Gesicht

artikel-ansicht/dg/0/

Gro√ü Lindow (MOZ) Es ist soweit, heute wird der öffentliche Spielplatz zwischen Grundschule und Kindertagesstätte in Groß Lindow offiziell eröffnet. Mit vielen neuen Spielgeräten. "Das ist alles sehr schön geworden", findet Bürgermeister Peter Schlatter, als er sich das Areal am Donnerstag noch einmal anschaut. 100000 Euro hat sich die Gemeinde die Umgestaltung kosten lassen. Die alten Geräte, von denen viele noch aus DDR-Zeiten stammten, seien nicht mehr akzeptabel gewesen, so der Bürgermeister. Und dabei ging es nichtnur um das Aussehen, sondern auch um die Sicherheit.