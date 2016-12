Schwaches Korbspiel kostet den Sieg

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh√ľttenstadt (MOZ) Die U-14-Basketballer des EBV 1971 haben in der Landes-Bestenklasse zu Hause gegen den SV Woltersdorf mit 100:19 (54:8) gewonnen, gegen den SV Leonardo da Vinci Nauen knapp mit 56:64 (25:32) verloren.

Nauen führte im ersten Spiel dank einer starken mannschaftlichen Geschlossenheit in der Defensive nach zehn Minuten mit 14:6. Die Gastgeber verwarfen einfache Korbleger. Doch die jüngeren, unerfahrenen Spieler kämpften vorbildlich und der EBV führte 32:25. Das dritte Viertel ging mit 22:13 klar an Nauen. Der EBV bewies nicht die nötige Konzentration, die Gäste in die Knie zu zwingen. Die Arbeit unter den Körben (Rebounds) und die Freiwurfschwäche waren eklatant. Bei Aktionen unter dem EBV-Korb bekamen die Nauener oft den zweiten oder dritten Ball und konnten punkten.

Doch das Spiel wurde spannend. Bis zur 30. Minute stand es noch 45:45, in der 36. Minute führten die Gastgeber letztmalig mit 56:53. Nauen setzte alles auf eine Karte und sorgte mit einem aggressiven Zug zum Korb dafür, dass Leonard Lay (bis dahin gute 18 Punkte) mit fünf Fouls vom Spielfeld musste. Die EBV-Defensive wankte. Nauen erzielte in den letzten drei Minuten noch elf Punkte. Damit war die 56:64-Niederlage besiegelt. EBV-Trainer Manfred Borchert nach dem Spiel: "Es ist bitter, dass wir das Spiel aus der Hand gegeben haben. Die Niederlage lässt sich aus der mangelnden Chancenverwertung und der schwachen Reboundarbeit erklären."

Im zweiten Spiel zeigte sich, dass der SV Woltersdorf im Spielaufbau sehr unerfahren war. Immer wieder konnte der EBV den Ball des Gegners abfangen und eigene Angriffe starten. Nach zehn Minuten führte er 28:4, zur Halbzeit sehr hoch mit 54:8. Trainer Kevin Köster setzte immer mehr Bankspieler ein, darunter erstmals Patrice Bisch. Alle EBV-Spieler punkteten. Kapitän Max Kalisch erzielte 23 Punkte bei 1/1 Freiwürfen. Bester Center war Leonard Lay (22).

Trainer Kevin Köster hob "die starke Teamdefensive hervor" und meinte, "dass man an diese Art zu spielen anknüpfen muss. Ich konnte alle Spieler nacheinander einsetzen, ohne dass ein spielerischer Abfall zu sehen war."