BÃ¶rse fÃ¼r Ausbildung in 237 Berufen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) 86 Unternehmen und Einrichtungen aus dem Land Brandenburg werden 2017 sich bei der 10. Regionalen Ausbildungsbörse, am 25. Januar 2017 in der EWE- Sport- und Mehrzweckhalle, Frankfurter Straße 68 in Fürstenwalde, präsentieren, um Kontakte mit künftigen Auszubildenden zu knüpfen, kündigt Heike Beyse von der Stadtverwaltung an. "Mit dem Angebot von mehr als 4500 Ausbildungsmöglichkeiten in rund 237 Berufen und Bildungsgängen werden wir den Besuchern eine große Vielfalt bieten können."