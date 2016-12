Anmeldungen fÃ¼r ErstklÃ¤ssler ab 9. Januar

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Anmeldungen für die künftigen Erstklässler finden in diesem Schuljahr bereits in der Woche vom 9. bis 13. Januar statt. Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis 30. September 2017 das sechste Lebensjahr vollendet haben oder vom Schulbesuch ein Jahr zurückgestellt waren. Kinder, die bis zum 31. Dezember 2017 ihren sechsten Geburtstag feiern, können auf Antrag der Eltern ebenfalls an einer Schule aufgenommen werden. In der Regel melden Eltern ihr Kind an der örtlich nächst erreichbaren Grundschule an, allerdings kann die Anmeldung auch an einer anderen Schule erfolgen. Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Kapazität, so richtet sich die Auswahl nach der Nähe der Wohnung zur Schule und nach dem Vorliegen eines wichtigen Grundes. Bei Anmeldungen an der Evangelischen Grundschule und der Waldorfschule ist dies der nächsten staatlichen Grundschule mitzuteilen.