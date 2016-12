artikel-ansicht/dg/0/

Brieskow-Finkenheerd (MOZ) So gespannt und aufgeregt wie am Mittwoch im Kinderhaus "Leuchtturm", wird die Polizei wohl eher selten erwartet. Kein Wunder: Polizeidirektor Wilhelm Borgert, Leiter der Frankfurter Bundespolizeiinspektion, Verwaltungsleiter Michael Macht und Polizeihauptkommissarin Stephanie Padel waren unter anderem mit zwei Säcken voller Geschenke nach Brieskow-Finkenheerd gekommen, um den Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen. Wie schon in den Vorjahren hatten Bundespolizisten wieder Geschenke gepackt, sagte Wilhelm Borgert. Zuvor hatten die 20 Kinder aus dem Kinderhaus ihre Wünsche aufgeschrieben, die einen bestimmten Wert nicht übersteigen sollten. "Die 20 Geschenke waren unter den Kollegen schnell verteilt", so der Polizeidirektor. Da aber noch mehr Beamte eine Freude machen wollten, wurden noch Geldspenden eingesammelt. Neben den Päckchen überreichte die Delegation der Bundespolizei auch noch 500 Euro. Davon soll ein Projekt auf dem Gelände in Brieskow-Finkenheerd mitfinanziert werden. Kein Wunder, dass einer der Jungen aus dem Kinderhaus mit tiefer Überzeugung sagte: "Ich mag die Polizei."