Das 5555. Baby ist der KÃ¶penicker Max

Janine Lochner hat Max am 20. Dezember in der Immanuel Klinik Rüdersdorf zur Welt gebracht. Der Junge ist das 5555. Baby seit dem Umzug der Klinik ins neue Haus. Dr. Lucas Hegenscheid (r.), Papa André Krüger und Leoni freuen sich.

Jede Geburt ist etwas Besonderes, jede Geburt eine Herausforderung. Eine allerdings in diesem Jahr, auf die haben Hebammen, Schwestern und Ärzte der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe um Chefarzt Lucas Hegenscheid mit Spannung gewartet: Die Geburt des 5555. Babys seit dem Einzug der Immanuel Klinik in den Neubau Ende 2009. Und, Geburt Nummer 917 in diesem Jahr. Am 20. Dezember um 8.30 Uhr war es soweit.

Max heißt der Sohn von Janine Lochner und André Krüger aus Köpenick. Der kleine Junge, der per Kaiserschnitt zur Welt kam, war 4030 Gramm schwer und 52 Zentimeter lang. Max ist der kleine Bruder von Leoni (2).

Im Frühjahr, gesteht Chefarzt Hegenscheid, hat das Team die Geburt des 5000. Babys verpasst. "Da haben wir uns alle vorgenommen, aufzupassen und bei der besonderen Zahl dran zu denken", erzählt der 42-Jährige. Für Familie Lochner/Krüger ist die Schnapszahl nicht ganz so wichtig wie die Nummer 917. "Bei uns ist die Sieben eine Glückszahl. Und deshalb freuen wir uns, dass unser Kleiner die 917. Geburt in diesem Jahr ist", erzählt die 38-jährige Mutter. André Krüger hat am 27. Februar Geburtstag, seine Frau ist 1977 zur Welt gekommen und Leoni an einem 27. November.

Dr. Hegenscheid, der der Mutter einen schönen Blumenstrauß im Namen des Teams übergab, hat bei den Vornamen den Trend ausgemacht, dass viele Eltern auf alte deutsche Vornamen besonders bei den Jungen wie Otto oder Karl zurückgreifen.

Bei den Mädchen sind es skandinavische und norddeutsche Namen, aber auch Abwandlungen wie etwa Freya. Auch einen Lucas gibt es, der nach dem Chefarzt benannt wurde. "Aber das war in der Klinik, in der ich davor gearbeitet habe", erinnert sich der Mediziner. Da kam ein Pärchen in die Uniklinik Greifswald. Es wusste weder, welches Geschlecht das Kind hat, noch hatte es sich auf einen Namen geeinigt. Also wurden nach der glücklichen Geburt des Sohnes der Narkosearzt - Stefan - und der Gynäkologe - Lucas - befragt. "Das Paar entschied sich für meinen Namen", freut sich Hegenscheid noch heute.

Aktuell wurden in der Immanuel Klinik Rüdersdorf in diesem Jahr 922 Kinder, darunter fünf Zwillingspärchen und mehr Mädchen als Jungen, geboren. "Das gleicht sich aber übers Jahr recht gut wieder aus", weiß Hegenscheid um statistische Spannungsbreiten. Im Februar und Juli wurden mehr Mädchen geboren. Im Februar gab es 46 Mädchen und nur 28 Jungs. Dafür hatten die Knaben im August die Nase vorn mit 54 zu 33.

Das leichteste Kind war ein Mädchen, das in der 33. Schwangerschaftswoche im September mit 1940 Gramm zur Welt kam. Der schwerste Junge wog 4980 Gramm. Den Rekord in diesem Jahr hält aber ein Mädchen mit 5100 Gramm.

"Pro Monat haben wir mindestens ein Kind, das mehr als 4000 Gramm wiegt. Allein im September waren es drei mit deutlichem Gewicht über 4000 Gramm", sagt Hegenscheid, der prognostiziert, dass dies zunehmen wird. Gründe dafür sind, dass Frauen immer später schwanger werden. Schwangerschaftsdiabetes spielt dann eine zunehmendere Rolle. Aber auch Schwangere, die selbst Übergewicht haben, bringen übergewichtige Kinder zur Welt. Das Durchschnittsalter der Gebärenden hat sich auf Anfang/Mitte 30 verschoben. "Wir haben auch immer mehr Mütter jenseits der 40, die ihr erstes Kind zur Welt bringen. Und zunehmend Frauen, die ihr drittes oder viertes Kind gebären", freut sich der zweifache Vater Lucas Hegenscheid. Als Grund dafür, die Familienplanung doch noch einmal zu erweitern, vermutet er die wirtschaftliche Situation in vielen Familien, die sich stabilisiert hat.

War früher das "Kinderkriegen" eine Sache zwischen Hebamme und Kreißender, werden heute zu 98 Prozent die Schwangeren von ihrem Mann, der eigenen Mutter oder der besten Freundin begleitet. Drei Kreißsäle hat die Immanuel Klinik mit verschiedenen Betten. Dazu werden auch gern der Gebärhocker oder die Entbindungswanne genutzt. Rund ein Drittel der Schwangeren lässt sich eine PDA geben, um den Geburtsschmerz auszuschalten. Sechs Kinder kamen in Beckenendlage zur Welt, sieben wurde im Mutterleib sanft geschubst und haben sich noch gedreht. Bei 28 Müttern war ein Kaiserschnitt unabdingbar. Zwei Kinder waren bereits im Mutterleib verstorben. Sie wurden normal entbunden. "Das ist für die Frauen sicher eine sehr schwierige Situation, birgt aber auch die Chance, ein nächstes Kind gesund und normal auf die Welt bringen zu können", sagt Chefarzt Hegenscheid.

Seit dem Umzug der Klinik in das neue Haus steigen die Geburtszahlen: 2009: 516 Babys; 2010: 711; 2011: 701; 2012: 733; 2013: 756; 2014: 811; 2015: 868