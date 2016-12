Nicht immer erklangen sÃ¼ÃŸ die Glocken

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539688/

Der Glockenstuhl von St. Marien in Beeskow. Wie überall läuteten sie in der Weihnachtszeit mehr als zu anderen Zeiten des Jahres. Der Glockenklang wird heute automatisch gesteuert.

Der Glockenstuhl von St. Marien in Beeskow. Wie überall läuteten sie in der Weihnachtszeit mehr als zu anderen Zeiten des Jahres. Der Glockenklang wird heute automatisch gesteuert. © Dieter Gutsche

Die Glocken der Kirchen werden in der Weihnachtszeit, die bekanntlich mit dem 1. Adventssonntag beginnt, öfter geläutet, als sonst im Jahr. Ihr Klang erinnert an das bevorstehende Weihnachtsfest, der Höhepunkt der Feste eines jeden Jahres.

Das war nicht immer so. Vor über hundert Jahren, im Jahr 1913, läuteten die Glocken von Sankt Marien die letzte Friedensweihnacht ein. Vor hundert Jahren, 1916, dann das letzte Weihnachtsgeläut, bevor sie 1917 ganz verstummten. Die Glocken wurden, bis auf eine, requiriert und gingen in die Glockenschmelze nach Hamburg um sie zu Kanonenfutter für den 1. Weltkrieg zu verarbeiten.

1925, die Beeskower hatten fleißig Geld gesammelt, bekam die Kirche wieder neue Glocken. Gerade mal 20 Jahre vergingen, bevor ihr Geläut durch die völlige Zerstörung der Kirche am Ende des 2. Weltkrieges verstummte. Wieder vergingen zehn Jahre, bevor der Klang der heutigen Glocken von der damals noch schwer durch die Zerstörung gezeichneten Kirche, über der Stadt ertönte.

Aber weshalb feiern wir überhaupt Weihnachten? Weihnachten ist ursprünglich ein christliches Fest der Ruhe, Besinnung und Freude. Es wird etwa seit dem 4. Jahrhundert, in Erinnerung an die Geburt Jesu Christi, Sohn Gottes, gefeiert.

Weihnachten galt und gilt noch heute als ein Fest, mit Geschenken, besonders den ärmeren Menschen, eine Freude zu bereiten. Dieser Brauch ging von dem Heiligen Nikolaus, Bischof von Myra und Patron der Schiffer, Kaufleute und Schüler aus. Seitdem gibt es für die Kinder zum Nikolaustag, dem 6.Dezember, immer kleine Geschenke.

Viele Weihnachtsbräuche gehen auf altrömisches und altgermanisches Brauchtum zurück. Der Weihnachtsbaum kam Anfang des 16. Jahrhunderts in Mode. Wie Weihnachten in Beeskow vor hundert begangen wurde, darüber ist im "Amtlichen Kreisblatt für den Kreis Beeskow-Storkow" von 1916 zu lesen. Heiligabend fiel auf einen Sonntag. Es gab damals generell drei Feiertage. Die Werbeanzeigen der Geschäfte sind im dritten Kriegsjahr sehr dürftig ausgefallen, im Gegensatz zu den Traueranzeigen der gefallenen Soldaten. Schokolade, Bananen, Apfelsinen und Weihnachtsgebäck sucht man vergeblich. Süßen Apfelwein gibt es in der Drogerie Klose, wie auch Christbaumschmuck. Auch Zigarren und Zigaretten sind noch erhältlich, "schön verpackt in kleinen Kartons und Kisten für unsere Feldgrauen". Aber auch solche Anzeigen sind zu lesen: "Weihnachtsgaben für unsere 32 Knaben im Rettungshause Neuendorf nehmen wir in dieser schweren Zeit dankbar entgegen - G.Felscher. Riemer. Winter." oder "Herzlichen Dank allen freundlichen Gebern, die uns mit Liebesgaben geholfen haben, unseren Feldgrauen auch in diesem Jahr eine Weihnachtsfreude zu bereiten - Der Vorstand der Frauenhülfe"

Am 9. Dezember heißt es in einer Anzeige der Gärtnereien Märkel und Seidel: "Weihnachtsbäume treffen nächste Woche ein"

Der Magistrat gibt für den 21.12. 1916 die nächste Ausgabe für die Brot und Fleischmarken bekannt! Brotzusatzkarten gibt es für Schwerarbeiter.

Diverse Verordnungen der Regierung regeln das Leben in den Kriegsjahren, um die Versorgung der Bevölkerung einigermaßen sicher zu stellen. So gibt es Bekanntmachungen über Kartoffeln, Kohlrüben, Rohrzucker, Zuckerrüben, Getreide und vieles andere.

Eine kleine Hoffnung keimt Ende des Jahres 1916 auf, das Massensterben an den fest gefahrenen Fronten zu beenden. Deutschland macht den Kriegsgegnern ein Friedensangebot. Russland lehnt dies sofort ab. England fordert vor den Verhandlungen den Abzug der deutschen Truppen aus Frankreich und Belgien. Jede Seite hatte Angst, bei Friedensschluss den Kürzeren zu ziehen. So ging das Massensterben bis zum bitteren Ende weiter. Das Wetter war übrigens nicht anders als heute, meist trüb, nebelig-feucht und windig. Es waren recht stille Weihnachten. Tanzvergnügen, Frühschoppen und Kaffeekränzchen gab es in den Lokalen der Stadt nicht mehr. Dafür fand im Gasthaus zur Stadt Beeskow ein Theaterabend mit glorreichen Stücken aus dem Kriegsleben, auch die Kasino-Lichtspiele luden am 1. und 2. Weihnachtstag mit dem der Zeit entsprechendem "Festprogramm" ein.

An zwei Feiertagen fanden in Sankt Marien je zwei Gottesdienste mit Beichte statt. Natürlich noch mit Glockengeläut. Im Katholischen Bethaus (gegenüber der Kaserne/Gymnasium) wurde nur am 2.Weihnachtstag ein Gottesdienst gehalten, dazu kam der Erzpriester aus Neuzelle.

Auch in diesem Jahr läuten die Glocken zur Weihnachtszeit und mahnen zum Frieden auf Erden. Die großen Weltkriege sind Geschichte, aber es gibt kein Ende der Gewalt.