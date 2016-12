artikel-ansicht/dg/0/

Besuch: Die Kristallkinder-Intensivpflege in Petershagen hat Ministerpräsident Dietmar Woidke auf seiner Weihnachtstour am Donnerstag besucht. Im Gespräch mit der Heilpädagogin Juliane Zühlke (vorn) über den kleinen Simon (6). © MOZ/Gerd Markert

Kinder, die beatmet, deren Atemwege abgesaugt werden müssen, Kinder mit schwerer Epilepsie ... haben in der Kristallkinder Intensivpflege GmbH bei Stefanie Rogall, Ulrike Oberthür und den über 60 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Aufnahme und rund um die Uhr ein Zuhause gefunden. Als die Pflegedienstleiterin Stefanie Rogall und ihre Stellvertreterin Ulrike Oberthür, aus einer Einrichtung für außerklinisch-beatmete Erwachsene kommend, sich vor drei Jahren mit der ambulanten Kinderintensivpflege in einer Wohngruppe selbstständig machten, wussten sie genau, dass viel Arbeit und Mühen auf sie zukommen würden. Als am Donnerstagnachmittag Ministerpräsident Dietmar Woidke auf seiner Weihnachtstour in Petershagen eintrifft, kann der sich an die jungen Frauen erinnern. Sie hatten beim Start als Existenzgründerinnen große Probleme zu überwinden gehabt, obwohl der Bedarf für genau solche Unterbringung und Pflege von schwerkranken Kindern groß ist.

Inzwischen hätten sie die finanziellen Probleme überwunden, hätten einen großen Stamm hoch qualifizierter Mitarbeiter und genössen von allen Seiten Anerkennung für ihre Arbeit, berichten sie. Sie hätten Partner auch bei der Sparkasse gefunden und mit Hilfe eines Fördervereins könnten sie viele Zusatzwünsche erfüllen. Nur mit der Anerkennung durch Krankenkassen hapere es noch immer, berichten Stefanie Rogall und Ulrike Oberthür. Für jedes der sieben Kinder in der Wohngruppe müssten alle drei bis sechs Monate die Anträge neu gestellt werden, weil die "Krankenkassen die Kinderwohngruppe nicht so anerkennen, wie es für Erwachsenenwohngruppen üblich ist", sagt Ulrike Oberthür. Woidke sieht eine Problemlösung nur auf Bundesebene und verspricht, sich damit zu befassen. Er könne sich durchaus vorstellen, die Schirmherrschaft über den Förderverein zu übernehmen, sagt er.