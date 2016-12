Kommunikationszentrum wÃ¤chst planmÃ¤ÃŸig

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Vom derzeit größten Bauvorhaben in der Ofenstadt kommen kurz vor Jahresende gute Nachrichten. Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD): "Der Bau des Kommunikationszentrums ist voll im Zeit- und Kostenplan." Insgesamt 5,2 Millionen Euro fließen in das Projekt. Das Land Brandenburg fördert den Bau mit rund 2,9 Millionen Euro.

Nimmt Form an: Am Neubau neben der Linden-Grundschule wird kräftig gearbeitet.

Nachdem Ende Juni Richtfest auf der Baustelle im Herzen der Stadt gefeiert wurde, hat sich zwischenzeitlich viel getan: Die Fenster sind eingebaut, die Fassade ist fast fertig und der Innenausbau läuft auf Hochtouren. Im ersten Obergeschoss, wo Fachräume für die Linden-Grundschule, die Schulverwaltung und ein großes, teilbares Lehrerzimmer entstehen, sind bereits die Trockenbauer am Werk. Im Erdgeschoss konnte in dieser Woche der Estrich eingebracht werden. Hier entstehen neben weiteren Fachräumen ein Veranstaltungssaal für 200 Personen, der zugleich als Mensa dient, und eine moderne Stadtbibliothek. "Das Fenster für die automatische Tag- und Nachtausgabe ist bereits eingebaut", freut sich Bürgermeisterin Hübner über den Baufortschritt.

Einen Wermutstropfen allerdings gibt es: Fünf Kastanien auf dem Hof der Linden-Grundschule müssen demnächst gefällt werden. Darüber informierte die Verwaltung bereits in der Stadtverordnetenversammlung. Aufgrund des besonders trockenen und heißen Sommers hatten die Bäume im Zuge der Bauarbeiten am Kommunikationszentrum - trotz Schutz - mehr gelitten als erwartet. Bei den Bäumen, die bereits durch die Miniermotte erheblich vorgeschädigt waren, ist die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet. Schatten wird es auf der Freifläche vor dem Kommunikationszentrum, die komplett neu gestaltet wird, dennoch geben. "Die große alte Eiche in der Mitte des Platzes kann zum Glück erhalten bleiben", erklärt Bauamtsleiter Berthold Zenner. Für die Kastanien sind Ersatzpflanzungen vorgesehen.