Nachkriegs-Bescherung in BÃ¤rwalde

"Unsere Jugend war zerstört", sagt Margot Henschel, wenn sie an die Kriegsjahre und die erste Zeit danach zurückdenkt. Um das Vergessen an Krieg, Flucht und Not aufzuhalten, hat die Küstrin-Kietzerin viele ihrer Erlebnisse aufgeschrieben. Darunter auch jenen Heiligabend im Jahre 1945 oder 46 - genau weiß die heute 90-Jährige die Jahreszahl nicht mehr. Heimgekehrt von einer Odyssee durch verschiedene Arbeitsdienst- und Kriegshilfsdienstlager sowie von Flüchtlingstrecks, war sie im Sommer 1945 über das zerstörte Küstrin nach Hause gekommen, ins neumärkische Bärwalde, heute Mieszkowice. Dort betrieb ihr Vater Ernst Irrling ein Gärtnerei. Sie traf ihrer Familie wieder, die die "Hölle Wusterwitz" miterleben musste, bei der einer ihrer Brüder umgekommen war.

Die Familie Irrling gehörte zu jenen, die bis 1947 im Städtchen bleiben mussten, während die meisten anderen Deutschen aus dem Ort vertrieben wurden. Ernst Irrling hatte die Stadtgärtnerei zu übernehmen. Den Deutschen wurde ein Quartier zugewiesen, täglich hatte sie sich in der russischen Kommandantur zu melden. Von dort wurden sie für Arbeiten eingesetzt. So auch an jenem Heiligabend, der ein für die ganze Familie ein überraschendes Ende nehmen sollte:

"Wir Mädchen hatten vormittags im Hotel Deutsches Haus am südöstlichen Marktende Patronen zu putzen. Uns war gesagt worden, dass wir ab Mittag frei hätten. Die Freude darüber war groß. Doch dann kamen zwei polnische Soldaten. Sie zeigten auf meine damals 16-jährige Schwester Inge und mich. Wir sollten mitkommen. Warum sie gerade uns auswählten, sagte uns keiner. Und zu Hause wusste niemand Bescheid", erinnert sich Margot Henschel. Sie hatten schon so viel Schlimmes erlebt und ahnten nichts Gute. Die Schwester wurde zu einer polnische Offiziersfamilie außerhalb der Stadt gebracht.

In Richtung Güstebiese gab es einige Villen, die den Krieg überstanden hatten. Dort wohnten ein Sekretär des neuen polnischen Magistrats der in "Mieszkowice" umbenannten Stadt mit seiner Familie und zwei russische Offiziere. Margot Irrling sollte bei den Vorbereitungen auf Heiligabend helfen. "Dort gab es häufig Feten und Empfänge und damit viel zu tun. Die Zeit verrann", erzählt sie weiter. Als sie dann am Abend nach Hause entlassen wurde, ging sie nicht mit leeren Händen. "Ich bekam Weißbrot mit. Das war ein schon fast unvorstellbarer Schatz zu jener Zeit. Dazu gabs eine große Schüssel Salat und ein Fläschchen Wodka. So beladen kam ich bei meiner Familie an. Das war eine Freude. Ich kam mir vor wie der Weihnachtsmann persönlich." Dieser Einsatz sollte noch weitere Folgen haben. Denn fortan brauchte sich Margot Irrling, deren Bruder später in Frankfurt eine Gärtnerei aufbaute, nicht mehr in der Kommandantur zu melden. Sie hatte täglich der polnischen Familie und den beiden Offizieren zu Diensten zu sein. "Die Frau des Magistratssekretärs hatte selbst schlimme Erfahrung während der Nazidiktatur machen müssen. Sie war nach Deutschland deportiert worden und hasste alle Deutschen. Zu mir war sie aber freundlich und hat mir sogar einmal einen warmen gestrickten Umhang übergeben. Erst 1947 durften wir dann das deutsche Ghetto der Stadt verlassen", denkt die langjährige Kietzer Pädagogin an diese schreckliche Zeit zurück.