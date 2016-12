Zu Weihnachten geht die Post ab

artikel-ansicht/dg/0/

Gesch├Ąftiges Treiben beim Verladen der Sendungen in die einzelnen Fahrzeuge auf dem Hof des Zustellst├╝tzpunktes in der Beeskower Bahnhofstra├če.

Schon im November beginnt bei der Deutschen Post und DHL das Weihnachtsgeschäft. "Doppelt so viele Pakete und Briefe im Vergleich zu den anderen Monaten bringen die Postboten an die Haustüren", sagt Pressesprecherin Tina Birke. Vom Zustellstützpunkt in der Beeskower Bahnhofstraße verteilen die 27 Mitarbeiter jeden Tag durchschnittlich rund 12 000 Briefe und 800 Pakete.

Der Arbeitstag ist jetzt auch für Ines Schulze länger als zu normalen Zeiten. Die 46-jährige aus Karras arbeitet schon 26 Jahre bei der Post. "Das ist eben so, dass wir Weihnachten mehr zu tun haben", beklagt sie sich nicht über den Arbeitsaufwand.

Um 8.15 Uhr beginnt sie ihren Dienst in Beeskow, sortiert touren- und ganggerecht Briefe und Pakete in ihren gelben T6, damit beim Zustellen jeder Handgriff sitzt und keine Zeit durch langes Suchen an der Haustür verlorengeht. Je nach Sendungsaufkommen verlässt sie zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr den Hof in Richtung Lieberose, Mochlitz Goschen und auch Kunden in Beeskow muss sie bedienen. Zur jetzigen Hochzeit kann sie schon mal bis 17.30 Uhr unterwegs sein. Überstunden gibt es bei der Post nicht. "Das gleicht sich übers Jahr wieder aus, nicht immer haben wir ja so viel zu tun", sagt die freundliche Zustellerin.

Weil in der Adventszeit überhaupt nicht an betriebliche Weihnachtsfeiern zu denken ist, jeder Zusteller froh ist, wenn er abends die Beine hochlegen kann, hatte Ines Schulze schon Ende November die Weihnachtsfeier für die Kollegen in der Sportlerklause organisiert. Doch auch da schafften es viele nicht bis 18 Uhr, das Essen musste um eine Stunde verschoben werden. "Aber der Chef der Sportlerklause hat das gut hinbekommen", bedankt sie sich im Nachhinein.

Trotz des gegenwärtigen Druckes sieht man Ines Schulze an, dass ihr die Arbeit Spaß macht. Freundlichkeit und Zuverlässigkeit schätzen offenbar auch die Kunden, denn die Zustellerin bekommt jetzt auch Kleinigkeiten (die sind bei der Post erlaubt) geschenkt, mal eine Flasche Wein, was Süßes, Geld und vor allem Kaffee. Viele ihrer Kunden kennt Ines Schule als Einheimische persönlich, da wird beim Zustellen am Gartenzaun auch mal ein Wort gewechselt.

Um ihre Figur muss sich Ines Schulze, Mutter von zwei Kindern, keine Gedanken machen. "Der Beruf ist sportlich", lacht sie. Zig Mal muss sie ein- und aussteigen und in zügigem Schritt laufen. Unmengen kiloschwerer Kataloge und die vielen Internetbestellungen stärken die Armmuskeln. Dass es derzeit nicht glatt ist und Schnee liegt, kommt ihr entgegen. "Dann dauert alles natürlich länger", ist sie froh, dass der Winter noch nicht Einzug gehalten hat.

"Besonders in den Tagen direkt vor Weihnachten steigt die Zahl der Sendungen noch mal um etwa zehn Prozent an", weiß die Postsprecherin Tina Birke. Die Briefe für die Region kommen aus dem Briefzentrum in Schönefeld, die Pakete aus dem Paketzentrum in Rüdersdorf. "Diese beiden Standorte sind sozusagen die Umsteigebahnhöfe", sagt Tina Birke. In den frühen Morgenstunden werden die Sendungen dann für die Region noch feiner sortiert, ehe sie in die kleineren Logistikzentren wie Beeskow verteilt werden.

Am vergangenen Mittwoch war auch ein Paket für Ines Schulze dabei. "Von meiner Tante Ingeborg Schilling aus Eisenhüttenstadt", erzählt die Zustellerin. "Da spürt man mal selbst, wie schön es ist, ein überraschendes Paket zu bekommen."