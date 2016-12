Aktion gegen den Verkehrskollaps

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Auf Pendler, die am Donnerstagmorgen mit dem Fahrrad zum Bahnhof Erkner kamen, wartete dort eine süße Überraschung. Von Steffen Schorcht und Heinz Schneider, sachkundige Einwohner für Die Linke in der Stadt, bekamen sie Schokoladen-Weihnachtsmänner in die Hand gedrückt und Informationsblätter, auf denen ihnen dafür gedankt wurde, dass sie Rad fahren und damit auf das Auto als Verkehrsmittel verzichten. "Auslöser für die Aktion sind die zunehmenden Staus in Erkner", erklärte Heinz Schneider am Nachmittag. "Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass die Stadt eine andere Verkehrspolitik als die jetzige benötigt", fügte er an.