Buchvorstellung mit Gregor Gysi

In 26 Kapiteln beschreibt das Buch satirisch Ängste der Deutschen gegenüber Russland. Alphabetisch geordnet reicht das Spektrum von der Androphobie, der Angst vor Männern wie Präsident Wladimir Putin, bis zur Zoophobie, der Angst vor Tieren wie dem Bären. Die in Deutschland verbreitete Sorge vor dem größten Staat der Welt halten die Autoren für unbegründet und ungerechtfertigt. "Antirussisch zu sein, gehört hierzulande zum normalen Ton", schreibt Hartmann in seiner Einleitung. Stattdessen empfiehlt er Demut angesichts von 27 Millionen Toten in der Sowjetunion im von Nazi-Deutschland ausgelösten Zweiten Weltkrieg und auch angesichts der von Gorbatschow ermöglichten Wiedervereinigung.

Hartmann schildert, wie Lenin mit deutscher Hilfe seine Revolution vorbereitete, schreibt aber auch ebenso amüsant über Unpolitisches wie Wodka und Kaviar. Gertrud Zucker zeigt Putin als stinkefingerzeigende Matroschkapuppe und zeichnet einen Bären, der mit einer Anakonda kämpft, in Anspielung auf das gleichnamige Nato-Manöver.

Den Kontakt mit Gysi knüpfte Hartmann bei einem Symposium in Iserlohn (Nordrhein-Westfalen). "Ich habe ihm das Buch geschenkt. Er sagte zu, nach Bad Saarow zu kommen und hält nun trotz vollen Terminkalenders Wort", erzählt er. In Rahmen der Talk-Reihe "Hör mal zu" spricht Gysi am 5. Januar über das deutsch-russische Verhältnis.

Wolf D. Hartmann/Gertrud Zucker, Kleines Satire-Lexikon der Russophobie, Regia-Verlag, 10 Euro