Mit viel Ehrgeiz und SpaÃŸ zum Erfolg

Der Ketschendorfer Rad-Touren-Club (KRTC) Fürstenwalde ist vor allem durch seine Erfolge im Kunstradsport bekannt. Die jüngsten Sportlerinnen der Abteilung sind sechs bis sieben Jahre alt. So hat auch Delia-Celine Kuschel vor einem Jahr als Siebenjährige angefangen, Kunstrad zu fahren. Mit viel Ehrgeiz und Spaß am Fahren ist sie schnell zur Landesbesten in ihrer Altersklasse U9 geworden. Folgerichtig hat sie im Jahr 2016 alle Wettkämpfe, an denen sie teilnehmen konnte, gewonnen.

"Dabei begann das Jahr für sie gar nicht so gut, denn die Kleine hatte mit einem Beinbruch zu kämpfen. Den hat sie sich allerdings nicht im Verein geholt. Die meisten Unfälle passieren nun mal im Haushalt", erklärt Vereinschefin und Trainerin Irina Retzlaff. Ab der zweiten Pokalrunde Berlin-Brandenburg war Delia im Wettkampf wieder dabei. In den Pokal-Wettkämpfen werden insgesamt drei Runden ausgetragen. Die Punkte-summe der zwei besten Runden entscheidet über den Gesamtpokal-Sieg. Trotz Trainingsausfall ließ Delia keinen Zweifel daran, dass sie ihre Führungsposition aus dem Vorjahr verteidigen wollte. Sie gewann den Gesamtpokal mit gehörigem Vorsprung und konnte auch bei der Landesmeisterschaft der Schüler die Goldmedaille holen. Für die Ostdeutsche Meisterschaft war sie noch zu jung, aber im nächsten Jahr wird sie sicher auch dort dabei sein.

"Mit ihrer ausgezeichneten Kür konnte Delia nicht nur mehrere Siege einfahren, sondern auch die D-Kader-Qualifikation erreichen. Die ausgefahrene Punktezahl hätte sogar für die Qualifikation in der nächsthöheren Altersklasse gereicht", berichtet Irina Retzlaff. Mit diesen Erfolgen konnte Delia-Celine am gemeinsamen D-Kader-Trainingslager der Berliner und Brandenburger Kunstradsportler und am Feriencamp des Brandenburgischen Radsportverbandes teilnehmen.

Mit erfolgreichem Einzelfahren allein gibt sich Delia-Celine Kuschel nicht zufrieden. Das ehrgeizige Mädchen ist 2016 auch schon im Duo mit Alexa Sherstobitov durchgestartet. "Die Zweier-Kür ist noch nicht sehr anspruchsvoll, die Anfänge sind aber vielversprechend", sagt Irina Retzlaff. Ohne Delia vergeht auch kein Show-Auftritt des Vereins. Die kleine Radakrobatin ist leicht, beweglich und flink und kann so bei verschiedenen Darbietungen spektakuläre Kunststücke zeigen.

Delia geht in die 2.Klasse der Gerhard-Goßmann-Grundschule in Fürstenwalde. Sie ist nicht nur ein Sport- und Bewegungstalent, sondern auch eine sehr gute Schülerin, die gerne bastelt und malt. "Sie hat zwei jüngere Geschwister und muss zu Hause schon mal das Kommando, aber auch die Verantwortung übernehmen", weiß Irina Retzlaff.

Im KRTC Fürstenwalde wird vor allem Hallenradsport betrieben. Dazu gehören Einradfahren als Mannschaftssportart und Kunstradfahren als Solo, im Duo oder als Mannschaft. Trainiert wird dreimal in der Woche: Montags und donnerstags 16 bis 19 Uhr und für die älteren Sportler steht dienstags um 18.30 Uhr Spättraining zur Auswahl.