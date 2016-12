FÃ¼rstenwalder Club bietet Tennis-Kurse an

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der TC Fürstenwalde (TCF) blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. Mit dem kürzlich gespielten hochklassigen Finale ging die Schwapp-Tennis-Serie zu Ende, in der der TCF jährlich sechs hochkarätige Turniere ausrichtet. "Da sind Damen, Herren und Nachwuchsspieler aus ganz Deutschland am Start", sagt Clubchef Sebastian Herzberg. Sein 2013 gegründeter Verein hat derzeit zirka 30aktive Mitglieder.

Um den Tennis-Sport in Fürstenwalde weiter voranzubringen, bietet der TCF seit diesem Jahr neue Kurse für Erwachsene von "Tennis-People" an, in denen man in zehn Trainingseinheiten das Spiel erlernen kann.

Die Märkische Oderzeitung und der TC Fürstenwalde verlosen in einer Weihnachtsaktion für zehn Leser "Fast Learning I-Kurse" ab Januar 2017, die jeweils zehn Trainingseinheiten in fünf Wochen enthalten. Dazu muss folgende Frage beantwortet werden: Wie viele Mitglieder hat der TCF derzeit? Wer die Antwort weiß, ruft heute bis 14Uhr an unter Tel. 01378-00117782 (50Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, mobil abweichend).