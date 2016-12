Zwei FahrgÃ¤ste Ã¼berfallen Taxifahrer in Berlin-NeukÃ¶lln

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei Fahrgäste haben in der Nacht zum Freitag einen Taxifahrer in Berlin-Neukölln überfallen. Sie waren in der Sonnenallee eingestiegen und hatten sich zum nahe gelegenen Mariendorfer Weg fahren lassen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Dort bedrohte plötzlich einer der Männer den 46 Jahre Fahrer mit einem Küchenmesser. Das Duo erpresste so eine unbekannte Summe Geld und flüchtete. Der Taxifahrer blieb unverletzt.