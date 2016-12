SpaÃŸlÃ¤ufe locken zum Jahresausklang

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Für Barnimer Läufer ist es Tradition, dass am Jahresende nochmal Kräfte mobilisiert werden, um Gute-Laune- Läufe zu absolvieren, die ohne Stoppuhr gestartet werden. Der Barnimer Sparkassen-Cup ist Geschichte. Die Sieger und Platzierten wurden geehrt und der erste Wettkampf für die Winterlaufserie 2016/17 wurde schon in Bernau gestartet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1539706/

Am zweiten Weihnachtsfeiertag treffen sich die Eberswalder Läufer um 9.30 Uhr am Wassertor in Nordend zu einem gemeinsamen Lauf in die Mönchheide. Zur gleichen Zeit laufen die Mönchheideläufer von Liepe in Richtung Chorin, in der Hoffnung, wieder an gleicher Stelle mit den Eberswaldern zusammenzutreffen. Auch das hat lange Tradition.

Nach gemeinsamem Laufen geht es wieder zu den Ausgangspunkten zurück. Die Lieper und Eberswalder Läufer freuen sich auf eine rege Teilnahme und auch auf neue Gesichter. Laufen in Gesellschaft macht doppelt so viel Spaß und motiviert für die kommende Laufsaison.

Für diejenigen, die es nochmal wissen möchten, gibt es am 30. Dezember ab 10 Uhr noch Gelegenheit, das Jahr läuferisch ausklingen zu lassen. Start ist in Eichhorst-Wildau (Nähe Askanierturm). Von da aus geht es um den Werbellinsee. Die Versorgung der Läufer ist gesichert. Duschen geht nicht, dafür ist der schöne große Werbellinsee eisfrei.

Am letzten Tag des Jahres wird dann wieder der Silvesterlauf gestartet. Treff ist in der Sporthalle Schorfheidestraße 30 in Eberswalde um 9 Uhr. Nach rund zehn Kilometern gemeinsamen Laufens durch die Barnimer Heide geht es zum gemütlichen Teil über. Das alte Laufjahr wird verabschiedet mit einen Glas Sekt oder Glühwein. Jeder, der gern mitlaufen möchte, ist wie immer herzlich willkommen. Für noch ungeübte Läufer ist dies eine günstige Gelegenheit, um mit dem Laufen zu beginnen und der richtige Einstieg in das Läuferleben.