Janne Havenstein mutiert vom Keeper zum Goalgetter

Potsadam (MOZ) In 20. Auflage ist in der Landeshauptstadt das Weihnachtsturnier der U-13/U-15Wasserballer ausgetragen worden. SSV PCK stellte mit vier Aktiven das "Gerüst" der Spielgemeinschaft Brandenburg/Schwedt/Fürstenwalde (SGB). Aus ganz Deutschland reisten Teams an: aus Fulda, Georgsmarienhütte, Leipzig, Magdeburg, Berlin, Chemnitz, Lünen, Erfurt und natürlich Potsdam.