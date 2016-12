Eigenen Rekord gebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Aber auch andere Leichtathleten von Empor Niederbarnim waren in Potsdam erfolgreich. So siegte Selina Krebs (15 Jahre) im Sprint. Medaillen erkämpften sich auch Lukas Friedel (9) im Weitsprung, Caroline Koch (16) im Kugelstoßen und Yasmin Ràcz (11) im Sprint. Viele Bestleistungen waren nicht nur bei den Panketalern Leichtathleten zu bewundern. Auch die Leichtathleten aus Werneuchen zeigten sich in guter Form und freuten sich über sehr gute Leistungen. Einen Tag zuvor waren Maria Rappel (14) und Moritz Kleinwefers (15) in Neubrandenburg beim Sportfest, bei dem Maria in neuer Bestzeit auf den Siegerpodest sprintete.

Einige Leichtathleten der SG Zühlsdorf, von Rot Weiß Werneuchen und Empor Niederbarnim werden einen Ferientag in Potsdam an der Sportschule verbringen und einen intensiven Trainingstag absolvieren. Gut gerüstet geht es dann in das Wettkampfjahr 2017.