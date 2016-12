"Hippologica"-Erfolg durch Kati Lekander

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die finnische Springreiterin Kati Lekander, die bereits seit längerer Zeit für PSG Gut Angermünde startet, hat den Großen Preis von Berlin bei der 25. Auflage der "Hippo-logica" gewonnen. Auf Cannary schaffte sie in der schweren Zwei-Sterne-Springprüfung als einzige Teilnehmerin (24 Starter) den Parcours ohne Fehler in einer Zeit von 40,21 Sekunden und bekam die Siegerschleife inklusive 820 Euro Siegprämie.

Lekander war in der Hauptstadt auch noch mit "Queenie" am Start, kam als Zwölfte jedoch nicht in die Siegerrunde der besten Acht. "Ich war das erste Mal auf der Hippologica in Berlin. Das Publikum fiebert dort immer richtig gut mit. Der Parcours war sehr anspruchsvoll, die Hindernisse standen extrem eng aneinander. Die Atmosphäre war einfach prima und dann habe ich auch noch gewonnen - doppelte Freude also", sagte Lekander.

Das Pferdesportevent in Berlin feierte Silberhochzeit. Zu den Höhepunkten der Pferdesportmesse gehörte ein anspruchsvolles Reitsportprogramm mit 20 Prüfungen in fünf Disziplinen bis hin zur Schweren Klasse - Spring- und Dressurreiten, Dressurreiten mit Handicap, Voltigieren und Fahrsport wurden dem Publikum geboten.

In der Hauptstadt wurde auch das Finale des "Nürnberger Führzügel-Pokals Berlin/Brandenburg 2016" (Junioren, Jahrgang 2006-2012) für alle Sieger der Qualifikationen ausgetragen. Aus der Uckermark waren vier Sportler am Start. Leni Ribbeck vom RFV Milmersdorf wurde auf "Sunny" im Führzügelwettbewerb für junge Nachwuchsreiter Vierte, Amelie-Sophie Michael (Passower Pferdefreunde), Frieda Schubbert (RFV Unteres Odertal) und Svea Wagner (Gut Angermünde) belegten punktgleich jeweils Rang 5.

Im kombinierten Hindernisfahren mit Geländehindernissen für Zweispänner erreichte Wolfhard Westphal (Frauenha-gen) einen guten vierten Platz.