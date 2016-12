Kleinod am Langen TrÃ¶del

artikel-ansicht/dg/0/

Zerpenschleuse (MOZ) Dreharbeiten für die Sendung "Landschleicher extra" führte den RBB nach Zerpenschleuse. Das Team filmte am Langen Trödel, in der Antikscheune "Emma Emmelie", auf dem "Hof der kleinen Tiere" und in der Ziegelfachwerkkirche. Zu sehen ist die Sendung am zweiten Weihnachtsfeiertag.

RBB-Moderator Gerald Meyer und sein Team besuchten Ines Schweighöfer in ihrer Antikscheune "Emma Emmelie" in Zerpenschleuse.

RBB-Moderator Gerald Meyer und sein Team besuchten Ines Schweighöfer in ihrer Antikscheune "Emma Emmelie" in Zerpenschleuse. © MOZ/Lisa Mahlke

"Das war schon gut, aber versuch, dich an der Ecke der Bank zu orientieren", "Warum hetzt du so?", "Geh mal einen ganz kleinen Schritt nach rechts." Alles muss passen, also geht Moderator Gerald Meyer zurück zur Ausgangsposition. Ein Auto kommt angefahren "Gleich schlägt noch die Autotür zu", heißt es vom Kameraassistenten. Danach geht die Aufnahme wieder von vorn los, alle halten den Atem an. Der Text sitzt, nach zwei oder drei Versuchen sind die Szenen am Langen Trödel, einem Teilabschnitt des Finowkanals, im Kasten.

"Das ist für mich total spannend und ich bin immer wieder überrascht", beschreibt Gerald Meyer die Eindrücke, die er beim Moderieren der RBB-Sendung "Landschleicher" hat. Mit einem Kleinod in Zerpenschleuse, einem Ortsteil der Gemeinde Wandlitz, hatte er beispielsweise nicht gerechnet. Seit 1993 besucht der RBB für seine Landschleicher-Geschichten des Nachrichtenmagazins "Brandenburg Aktuell" jede Woche einen Ort in Brandenburg mit weniger als 2000 Einwohnern.

Jeden Freitag greift ein Moderator in den Lostopf und zieht einen Ort. Ein Reporter macht sich am Sonnabend auf, von dort eine Geschichte über Land und Leute mitzubringen, die schon am nächsten Tag ins Fernsehen kommt. Der Gedanke dahinter sei, dass auch über Orte berichtet werde, an die man sonst vielleicht nicht unbedingt kommen würde, erklärt RBB-Redakteurin Katja Kirchenwitz.

Weit über 1000 Ortschaften wurden so in den über 20 Jahren schon besucht. Es seien vor allem die Menschen, von denen die interessanten Berichte über die kleinsten Orte des Landes leben. Zu Ostern und Weihnachten wird im "Landschleicher extra" auf einige der schönsten Landschleicher-Geschichten der vergangenen Monate zurückgeblickt.

Für die diesjährige Weihnachtssendung ging es in den Barnim, nach Zerpenschleuse. RBB-Regisseurin Diana Procop wohnt ganz in der Nähe, im Wandlitzer Ortsteil Stolzenhagen. Sie hatte die Idee, zusammen mit ihren Kollegen in der Antikscheune "Emma Emmelie" am Langen Trödel in Zerpenschleuse zu drehen. "Das ist einfach unwahrscheinlich liebevoll gestaltet", sagt sie. "Selbst die Männer haben ihr Faible für wunderschöne Kleinigkeiten entdeckt."

Es ist gar nicht so einfach, das siebenköpfige Team plus Kamera und Beleuchtung in die kleine Antikscheune zu bekommen. Dort findet sich auf engstem Raum alles Mögliche, das schön und alt und schön alt ist: Kissen, Körbe, Porzellan, Nachthemden, Schuhe, Hüte, Puppen.

Der Schwerpunkt ist antike Wäsche, ungefähr aus dem Jahre 1900. Inhaberin Ines Schweighöfer sagt, sie befinde sich irgendwo zwischen Prinzessin und Landmagd. So lässt sich auch die Antikscheune gut beschreiben: zwischen Landhaus und Schloss, mit ländlichen und eher edlen Antiquitäten.

Auf dem Tisch lodern die Kerzen, ein alter Ofen spendet Wärme und hält ein Teekännchen heiß, während sich Gerald Meyer und Ines Schweighöfer unterhalten. Diana Procop zeigt sich ganz entzückt: "Ich habe zu meinen Kollegen gesagt, unsere Weihnachtsausgabe müssen wir hier drehen, weil es so schön ist."

"Emma Emmelie" ist zwar kein Café, doch Kunden bekommen bei Ines Schweighöfer auch mal einen Kaffee oder ein Stück Kuchen - zur Stärkung, wenn sie zum Beispiel gerade Kleider anprobiert haben. Seit 2011 gibt es ihren Laden, der immer freitags, sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet hat. Momentan befindet er sich im "Winterschlaf" und öffnet am 3. März 2017 wieder.

Gerade aus seinem Dornröschenschlaf erwacht ist hingegen der Lange Trödel. Das zehn Kilometer lange Teilstück des Finowkanals zwischen Liebenwalde und Zerpenschleuse ist erst seit Juni dieses Jahres wieder für Sport- und Freizeitboote befahrbar.

Landschleicher Gerald Meyer führt es nach dem Langen Trödel und der Antikscheune "Emma Emmelie" auch zur Kirche in Zerpenschleuse, die ein in Deutschland seltener Ziegelfachwerkbau ist, und zum "Hof der kleinen Tiere". Dort werden seltene, vom Aussterben bedrohte Tierarten gehalten und gezüchtet, so zum Beispiel Amerikanische Miniaturpferde, Zwergenten und -hühner, die kleinsten europäischen Rinder und Sattelschweine. Die dortigen Erlebnisse des RBB-Teams und einen Rückblick auf Besuche anderer Ortschaften kann man sich am zweiten Weihnachtsfeiertag im Fernsehen anschauen.

"Landschleicher extra", RBB, 26. Dezember, 18.55 Uhr