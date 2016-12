Landesbetrieb warnt vor Staus

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Für einen Apfel und ein Ei dürfte der Ausbau der Kreuzung an der Friedensbrücke von Eberswalde nicht zu haben sein. Doch was die Bauarbeiten genau kosten werden, hängt vom Ergebnis der Ausschreibung ab, die der Landesbetrieb Straßenwesen kurz vor Weihnachten gestartet hat. Bis Ende Januar bleibt den Baufirmen Zeit, ihre Angebote abzugeben, Ende Februar soll der Zuschlag erteilt werden. Das hat Hans-Jürgen Otte mitgeteilt, der im Landesbetrieb das Sachgebiet Bauvorbereitung/Bauüberwachung leitet.

"Es ist geplant, im April mit den Arbeiten zu beginnen, die ein Jahr dauern werden", informiert der Sachgebietsleiter weiter. Eine Winterpause von maximal drei Monaten sei in den Zeitplan eingerechnet. Die Infrastrukturmaßnahme werde durch die Stadt Eberswalde, das Land und den Bund finanziert.

Wichtigste Veränderung für alle Verkehrsteilnehmer wird sein, dass die beiden Bypässe von der Eisenbahnstraße zur Breiten Straße und von der Breiten Straße zur Eisenbahnstraße verschwinden. Die Eisenbahnstraße werde rechtwinklig an die Breite Straße angebunden, erklärt Hans-Jürgen Otte. Im Kreuzungsbereich würden zudem neue Rad- und Gehwege angelegt. Auch eine neue Ampelanlage sei vorgesehen. Es werde unter halbseitiger Sperrung der Breiten Straße gebaut.

Die Stadt Eberswalde, die Barnimer Busgesellschaft und der Landesbetrieb hätten intensiv darüber beraten, wie der Verkehr während der Bauzeit geführt werden könne, berichtet der Sachgebietsleiter. Im Ergebnis dieser Gespräche werde innerörtlich eine Einbahnstraßenregelung in Kraft gesetzt. Dennoch würden sich Rückstaus in die Innenstadt nicht vermeiden lassen, warnt Hans-Jürgen Otte.

In Richtung Angermünde könnten die Autos an der Baustelle vorbeifahren. In der Gegenrichtung werde es eine Umleitung über die Georg-Friedrich-Hegel-, Wilhelm-, Eisenbahn- und Friedrich-Ebert-Straße geben. Der überörtliche Verkehr werde über Britz zur Boldstraße gelenkt und in Eberswalde dann über die Eisenbahn-, Grabow-, Brunnen-, Lessing- und Heinrich-Heine-Straße umgeleitet, teilt der Sachgebietsleiter mit.

Es sei das Ziel, die Kreuzung modern und leistungsfähig umzubauen, heißt es. Von einem Kreisel ist beim Landesbetrieb keine Rede mehr.