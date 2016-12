Umweltstudie in Blumberg

artikel-ansicht/dg/0/

Blumberg (MOZ) Das Umweltbundesamt untersucht regelmäßig, welche Chemikalien und Umwelteinflüsse die Menschen in Deutschland möglicherweise belasten. Vom 10. bis 18. Januar führt es mit zahlreichen Kindern und Jugendlichen in Blumberg Untersuchungen in deren Haushalten durch.

Alle eingeladenen Kinder und Jugendlichen haben bereits vor einigen Wochen an der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen (KiGGS) des Robert Koch-Instituts, mit dem das Umweltbundesamt eng kooperiert, teilgenommen, teilt Martin Ittertshagen vom Umweltbundesamt mit. Als Deutschlands zentrale Umweltbehörde kümmere sich das Amt darum, dass es eine gesunde Umwelt gibt, in der Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen geschützt leben können. Mit der Deutschen

Umweltstudie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen werden bundesweit in 167 Städten und Gemeinden Informationen zur Belastung von Kindern und Jugendlichen mit Umweltschadstoffen ermittelt und chemische und physikalische Belastungen von jungen Menschen in ihrem häuslichen Bereich und in ihrer Wohnumgebung untersucht. Die Studie soll dazu beitragen, dass gesundheitsgefährdende Schadstoffbelastungen identifiziert und frühzeitig Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der nachwachsenden Generation ergriffen werden können.

In der aktuellen Studie werden neben bekannten Schadstoffen

auch weltweit neue Stoffe untersucht, um zu klären, inwieweit

sie die Allgemeinbevölkerung belasten und möglicherweise gesundheitlich bedenklich sind.

Alle Teilnehmer wurden zufällig über die Einwohnermeldeämter ausgewählt und repräsentieren die Altersgruppe der Drei- bis 17-Jährigen in Deutschland. Sie sind eine Teilstichprobe der Kinder und Jugendlichen, die auch vor einigen Wochen an der KiGGS-Studie des Robert Koch-

Instituts teilgenommen haben.

Bei den Hausbesuchen werden Trinkwasser-, Urin-, Staub- und Luftproben genommen und Interviews zu Themen geführt, die die Schadstoffbelastung im Haushalt erfassen. Alle Proben werden analysiert und zusammen mit den Daten aus den Interviews und den Ergebnissen der

KiGGS-Studie ausgewertet.

Ergebnisse werden für verschiedene Bereiche erwartet. So gelten Schwerpunkte der Untersuchung den körperlichen Auswirkungen von Schadstoffbelastungen. Die Forscher widmen sich zugleich der Frage, welche Belastungen in Wohnräumen festzustellen sind. Untersuchungen des häuslichen Trinkwassers geben weiter Aufschlüsse über die alltägliche Situation. Der Lärmbelastung wird ein weiterer Teil der Untersuchungen gewidmet, die sich auch auf das Wohnumfeld beziehen. Letzten Endes sollen in die Studie auch soziale und ökonomische Zusammenhänge einfließen.

Wenn die Teilnehmer es wünschen, erhalten sie eine umweltmedizinische Bewertung der gefundenen Schadstoffmesswerte.

Bei zwei der insgesamt fünf Umweltstudien zur Gesundheit, die das Umweltbundesamt seit 30 Jahren durchgeführt hat, lag das Hauptaugenmerk auf der jungen Generation. Dadurch können sowohl aktuelle Umweltbelastungen als auch zeitliche Veränderungen beobachtet werden. Die aktuelle Studie dauert insgesamt bis Anfang 2017.

Das Umweltbundesamt hat drei mobile Untersuchungsteams deutschlandweit in 167 repräsentativen Städte und Gemeinden auf die Reise geschickt, um rund 2500 Kinder und Jugendliche auf ihre Umweltbelastungen hin zu untersuchen.

Die Ergebnisse werden voraussichtlich anderthalb Jahre nach Abschluss der Studie veröffentlich.