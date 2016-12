Die ZerstÃ¼ckelung der Welt

artikel-ansicht/dg/0/

Straßen verbinden. Straßen zerstören aber auch, trennen, teilen. Genau diese Effekte und ihre Folgen für die Ökosysteme hat ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Pierre Ibisch, Naturschutzprofessor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE), über viele Monate untersucht. Ein Datensatz von mehr als 36 Millionen Kilometern Straße weltweit wurde ausgewertet, der Schutzstatus straßenfreier Räume analysiert. Die Ergebnisse haben der Eberswalder und seine Kollegen auf fünf Seiten zusammengefasst. In einem Artikel für das renommierte Wissenschaftsmagazin "Science", das in den USA herausgegeben wird und weltweit erscheint. Eine Publikation dort, sie gilt als eine Art "Ritterschlag", als hohe Anerkennung der wissenschaftlichen Karriere.

"Normalerweise reichst du einen Beitrag ein, und er kommt nach wenigen Tagen zurück", erzählt Ibisch salopp. Doch in diesem Fall kam das Manuskript nicht zurück. Es ging an Gutachter, wurde eingehend geprüft durch unabhängige Wissenschaftler, Sachverständige. Und für gut befunden. "Peer Review" nennen Experten diese Bewertungsmethode. Die Messlatte für eine Publikation hängt einfach sehr hoch, weiß Ibisch.

Umso mehr freuen er und sein Team vom Zentrum für Ökonik und Ökosystemmanagement an der HNE sich über den Erfolg. Zumal eine Veröffentlichung in dem Top-Magazin große Beachtung in der Fachwelt auslöst. Und genau das erlebt Professor Ibisch gerade. "Es ist ganz spannend", konstatiert der 49-Jährige: Der Beitrag unter der Überschrift "A global map of roadless areas and their conservation status" (Eine globale Karte straßenloser Räume und deren Schutzstatus) werde aktuell "derartig viral weiterverbreitet", dass er zu den "am stärksten öffentlich wahrgenommenen wissenschaftlichen Artikeln aus einer Gesamtheit von 6,8 Millionen gehört, die jemals entsprechend bewertet wurden".

Eine Resonanz also mit Superlativ-Charakter. Und ein Zuspruch, der auch die grüne Hochschule Eberswalde in den öffentlichen Fokus rückt. Immerhin kommen gleich vier Wissenschaftler des insgesamt zehnköpfigen Forscherteams von der HNE. Neben Pierre Ibisch sind dies Stefan Kreft, Peter Hobson und Monika Hoffmann. Letztere ist Absolventin des Masterstudiengangs Forest Information Technology. Einen Teil der Analysen habe die Studentin im Rahmen ihrer Masterarbeit durchgeführt, erklärt Professor Ibisch.

Eine der wesentlichen Erkenntnisse der Studie lautet: Straßen und Pufferzonen nehmen bereits 20 Prozent der Erdoberfläche ein. Die von Ibisch und Co. erstellte Weltkarte zeigt, dass diese Straßen die Ökosysteme auf den Kontinenten in 600 000 Teilgebiete fragmentieren. Von den verbliebenen straßenfreien Räumen sind lediglich sieben Prozent größer als 100 Quadratkilometer. Und nur neun Prozent der ungestörten Gebiete sind geschützt.

Die größten freien Flächen befinden sich in der Tundra, in den borealen Wäldern Nordamerikas und Eurasiens sowie in einigen tropischen Gebieten. In Europa indes, so Ibisch, gebe es ein dichtes und weitverzweigtes Infrastrukturnetz. Mit Autobahnen, Straßen, Wegen bis beinahe in die entlegensten Winkel. Allein in Teilen der Alpen und der Karpaten seien noch freie Areale zu entdecken.

Anliegen der Studie sei es, die Aufmerksamkeit auf die Straßen zu lenken. Straßenbau, so Ibisch, bedeute nicht nur zum Teil Raubbau an der Natur. Er setze Kettenreaktionen in Gang. Dessen müsse man sich bewusst werden. "Und wir müssen straßenfreie Räume als Wert begreifen lernen. Gerade in Westeuropa." Den Barnim selbstverständlich eingeschlossen. Weshalb der Naturschutzprofessor beispielsweise die immer wieder geforderte Reaktivierung der "Telekomstraße" zwischen Eberswalde und Biesenthal ablehnt und auch den geplanten Neubau der B 167 kritisch betrachtet, spannt er den Bogen bewusst zur Praxis und in ein Heimatprojekt, die derzeitige Erarbeitung des Landschaftsrahmenplans für den Kreis. "Wir sind nicht gegen Mobilität. Aber wir müssen über Alternativen nachdenken. Etwa die Stärkung der Schiene." Förderung des öffentlichen Verkehrs, weg vom Individualverkehr, darin sehen die Wissenschaftler den Weg. Lokal und regional, aber es bedürfe ebenso globaler Strategien.