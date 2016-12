RÃ¼ckbau bis auf die Betonelemente

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Von der Oberschule in Schwanebeck steht gegenwärtig nur noch der Rohbau. Das Gebäude wurde komplett entkernt. Der Landkreis Barnim baut den Schulkomplex derzeit um. Es entsteht ein Erweiterungsbau mit Verbindung zur Grundschule, die ebenfalls saniert wird.

Das Oberschulgebäude in Schwanebeck wird saniert. Es steht gleichsam nur noch der Rohbau. © MOZ/Olav Schröder

Schon von weitem fällt der Blick auf ein viergeschossiges Gebäude, das gegenwärtig von weitem eher einer nicht eingerichteten Puppenstube gleicht. Die Fensterfronten sind verschwunden und zum Teil auch die Außenwände. Der Blick in die früheren Klassenzimmer ist freigegeben. Stahlstützen sind in Reihen aufgestellt worden und tragen die darüberliegenden Bodendecken. Der ehemalige Verbindungsgang zwischen den beiden Teilen des Typenbaus aus DDR-Zeiten eröffnet jetzt einen freien Durchblick. Übrig geblieben sind eigentlich nur noch die Betonelemente des Gebäudes.

Mit der Übernahme der Grund- und Oberschule zum Anfang dieses Jahres hat der Kreistag Barnim beschlossen, den gesamten Komplex zu sanieren, umzubauen und zu erweitern. Handlungsbedarf bestand allein deshalb schon, weil für das Oberschulgebäude ein zweiter Fluchtweg geschaffen werden musste. Doch mit dem jetzigen Maßnahmepaket für insgesamt rund zwölf Millionen Euro, die in mehreren Jahren investiert werden, soll weitaus mehr erreicht werden. Der Grundschulbereich ist künftig dreizügig. Die höheren Klassen der Grundschule erhalten daher ihre Räume daher im künftigen Oberschulgebäude. Die Räumlichkeiten für Schulleitung und Lehrer werden zusammengelegt. So lange die beiden Schulen getrennt waren, verfügte jede über ihre eigenen Bereiche. Nicht zuletzt ist geplant, die Unterrichts- und Fachräume auf den aktuellen Stand zu bringen.

"Derartige Umbauten müssen immer individuell geplant und umgesetzt werden", sagt Sven Krenzien, der als Sachbearbeiter in der Kreisverwaltung für das Projekt zuständig ist. Statische Untersuchungen und Genehmigungen bilden dafür die Grundlage. Und die künftige Nutzung des Gebäudes bestimmt den Rahmen für die baulichen Änderungen. So entsteht vor dem alten Schulgebäude der Erweiterungsteil, der baulich mit der Grundschule verbunden wird. Die Grundplatte dafür wurde in dieser Woche gegossen.

Im dritten Quartal 2017, sagt Sven Krenzien, soll der Oberschulbereich mit dem neuen Anbau wieder bezogen werden können, die Arbeiten liegen im Zeit- wie im Kostenplan. Dann werden die jetzt von den Oberschülern genutzten Container von den Grundschülern bezogen, um das Grundschulgebäude zu sanieren. So muss der Anschluss an den Verbindungsgang zur Oberschule hergestellt werden. Unter anderem wird der Boden erneuert, sind Malerarbeiten und eine Sanierung des Sanitärtraktes vorgesehen, erfolgen Arbeiten an Fassade und Fenster. Die Bürgersolaranlage auf dem Dach bleibt erhalten, muss lediglich zwischenzeitlich demontiert werden. Einschließlich der Neugestaltung der Außenanlagen wird mit einer vollständigen Fertigstellung 2019 gerechnet.

Außer dem Umbau des Schulkomplexes gibt es eine zweite große Baustelle auf dem Gelände. Die Gemeinde Panketal errichtet dort einen neuen Hort. Panketals Bürgermeister Rainer Fornell hat sich in der Gemeindevertretersitzung ausdrücklich für das ausgesprochen große Verständnis und die Geduld der Eltern, Schülern und Mitarbeiterinnen in den Kinder- und Jugendeinrichtungen auf dem Gelände bedankt.