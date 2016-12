Neues Werk zu 90 Prozent fertig

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Am 27. April will der Autoteilezulieferer Boryszew sein neues Werk in Prenzlau eröffnen. Nach dem Großbrand im April 2015, der fast die gesamte Produktion zerstört hatte, entsteht eine hochmoderne Galvanik. Umweltminister Jörg Vogelsänger brachte die Genehmigung.

Bagger, Kräne, Stapler, Matsch, Lärm, Staub. Lehm, frischer Estrich und überall Bauteile. So sieht es auf der Großbaustelle der Firma Boryszew aus. Das polnische Unternehmen hat Wort gehalten und nach dem Großbrand nicht etwa die Uckermark Richtung Osten verlassen, sondern stattdessen ein nagelneues Werk aus dem Boden gestampft. Für fast 21 Millionen Euro entsteht in Prenzlau eine hochmoderne Galvanikfertigung - Herzstück des Betriebes. Hier laufen verchromte Zulieferteile für deutsche und internationale Automarken vom Band. Zierleisten, Türgriffe und Typenschilder namhafter Firmen.

Der Bau gehört zu den rekordverdächtigen Investitionen in ganz Brandenburg. Nach der überaus schnellen Entscheidung zur Wiedererrichtung machte Geschäftsführer Lutz Suhrbier Druck. In Windeseile wurde ein Grundstück im Gewerbegebiet Nord gekauft und ein Bauantrag gestellt. Innerhalb von zwölf Monaten wurde die Vollgenehmigung erteilt. "Grundlage für den Erfolg ist die beispielhafte deutsch-polnische Zusammenarbeit", so Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger. Er brachte die Aktenordner zum Genehmigungsbescheid persönlich nach Prenzlau. "Nach dem Brandereignis hat die Landesregierung alles unternommen, um möglichst schnell die Produktion wieder aufnehmen zu können."

Die läuft derzeit als Provisorium in angemieteten Hallen in Prenzlau. Zum Galvanisieren rollen die Autoteile bis nach Erfurt und von dort wieder zurück.

Im Februar soll das gesamte Werk mit allen Arbeitern in die neuen Produktionshallen einziehen. Der Zeitplan ist äußerst eng. Doch Geschäftsführer Lutz Suhrbier hat Nerven wie Drahtseile. Ihn scheint so schnell nichts aus der Ruhe zu bringen. "Wir haben das bis jetzt geschafft und liegen auch voll im Plan." Im März war der erste Spatenstich. Derzeit stehe das Werk schon zu 90 Prozent. "Lutz Suhrbier hat um die Firma gekämpft", würdigt der Prenzlauer Bürgermeister Hendrik Sommer dessen Bemühungen. "Für Prenzlau ist der immissionsrechtliche Genehmigungsbescheid ein Weihnachtsgeschenk. Denn es geht hier um Arbeitsplatzsicherung."

Rund 350 Menschen finden bei Boryszew Prenzlau einen Job. Doch es könnten noch mehr werden. Das Unternehmen hat Überlegungen zur weiteren Ausdehnung der Produktion in der Uckermark. Das bestätigt Aleksander Czajka von der polnischen Firmenleitung. Entscheidenden Ausschlag habe das hiesige Team gegeben.

Innerhalb der Unternehmensgruppe Boryszew verfügt die Produktion in Prenzlau dann als einzige über eine eigene Galvanik. Die unterliegt strengsten Richtlinien und Umweltauflagen. Bei der Oberflächenbehandlung der Kunststoffe durchlaufen die Autoteile in einer zeitlich genau vorgeschriebenen Abfolge elektrolytische Wirkbäder. Die sind den Anforderungen der Automobilindustrie angepasst worden. Boryszew konzentriert am Standort moderne Spritzgieß-Maschinen zur Herstellung der Teile. Rund ein Fünftel der Investitionskosten steuert das Land Brandenburg bei. "Andere Unternehmen wollen sich aus Brandenburg zurückziehen, Boryszew baut aus", so Jörg Vogelsänger bei einem Betriebsrundgang.

Im Prenzlauer Rathaus hofft man ebenfalls auf die Folge-Effekte einer solchen Betriebserweiterung. Wo sich die Autoindustrie einmal ansiedelt, kommen häufig auch andere Firmen der Branche hinterher. Brandenburgs Wirtschaftsminister Albrecht Gerber - Mitglied der hiesigen SPD - kümmert sich persönlich darum, dass Hindernisse am Standort aus dem Weg geräumt werden.