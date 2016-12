Hindernisse nach Ausbau der Dresdner Bahn

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Beim knapp 600 Millionen Euro teuren Ausbau der Bahnstrecke zwischen Berlin und Dresden (Dresdner Bahn) auf Tempo 200 wird nach Ansicht des Deutschen Bahnkunden-Verbandes (DBV) und des verkehrspolitischen Sprechers der CDU-Landtagsfraktion, Rainer Genilke, die Barrierefreiheit außer Acht gelassen. In einem Brief an Bahnchef Rüdiger Grube kritisiert Genilke, dass "beim geplanten Umbau der Bahnhöfe Baruth, Klasdorf-Glashütte, Golßen, Drahnsdorf und Walddrehna im Vergleich zu den übrigen Bahnhöfen entlang der "Dresdner Bahn' unterschiedliche Bahnsteighöhen realisiert werden sollen." Demnach wird nach Auskunft des brandenburgischen Verkehrsministeriums die Bahnsteighöhe entlang der Dresdner Bahn künftig zwischen 55 und 76 Zentimeter Höhe variieren, was von der Bahn mit genehmigungsrechtlichen Vorgaben begründet wird. Bei der Neuerrichtung von Bahnsteigkanten an Hochgeschwindigkeitstrassen wie der Strecke Berlin - Dresden sei eine einheitliche Höhe von 76 Zentimeter vorgegeben.