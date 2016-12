Musikalischer Festgottesdienst

artikel-ansicht/dg/0/

Wiesenburg (MZV) Zu einem musikalischen Festgottesdienst wird am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, um 14.30 Uhr in die St. Marienkirche in Wiesenburg eingeladen. Mitwirkende sind der Wiesenburger Kirchenchor sowie Edda Timmermann als Solistin. Die weihnachtlichen Lieder werden neben der Orgel auch von Bläsern begleitet. Die Kirche ist nach ihren Möglichkeiten temperiert. Foto: privat