â€žAlte Ladyâ€œ in neuem Glanz

Lühnsdorf (MZV) Die Restaurierungsarbeiten an der in den Jahren 1897/98 erbauten Lühnsdorfer Kirche sind beendet. Die "alte Lady", wie Ortschronist Fritz Moritz das denkmalgeschützte Gemäuer im Frühsommer bei Beginn der Sanierung bezeichnete, trägt ein neues Überkleid. Ihr Turm steht wieder sicher, die Wetterfahne zeigt, aus welcher Richtung der Wind dreht, die Schallluken haben einen neuen Anstrich, die vom Wetter gezeichnete Eingangstür ist überarbeitet und das Kirchendach neu gedeckt - kurzum, die "alte Lady" hat mit der für 100.000 Euro komplett sanierten Außenhülle mehr als nur eine Frischekur erhalten. Im kommenden Frühjahr, konkret am 27. März, wird die Kirche wieder geweiht. Foto: B. Kraemer