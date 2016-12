Keine NotunterkÃ¼nfte mehr

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Eine weitere Notunterkunft im Landkreis Potsdam-Mittelmark wird nun in der Stadt Teltow freigezogen. Die Geflüchteten ziehen nun in das dafür hergerichtete Übergangswohnheim in unmittelbarer Nähe in der Oderstraße 67. Vier Familien werden in den nächsten Tagen in eigene Wohnungen umziehen.