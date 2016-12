Kritik an FahrplankÃ¼rzung

artikel-ansicht/dg/0/

In Lychen regt sich großer Unmut gegen die Kürzungen, die Verbindungen insbesondere auf dem Abschnitt zwischen Lychen und Templin in den Vormittagsstunden betreffen. Gekürzt wurde bei der Linie 517 wegen angeblich zu geringer Auslastung der Busse, was die Wählergruppe "Schön hier - Gemeinsam für Lychen" überhaupt nicht nachvollziehen kann.

Statt Kürzungen erwartet die Wählergruppe eine Ausweitung der Taktfrequenz, insbesondere eine bessere Anbindung an den Fürstenberger Bahnhof. So fordert die Lychener Stadtverordnetenfraktion die Einführung eines Stundentaktes zwischen Fürstenberg und Lychen, vorerst in der touristischen Hochsaison zwischen Mai und September. Darüber hinaus sollte, stündlich wechselnd, die Linie im Zweistundentakt bis Templin beziehungsweise Feldberg fortgeführt werden. "Perspektivisch könnte sich daraus ein Shuttle für die Uckermark und Mecklenburg-Strelitz entwickeln. Wir werden uns für Zuschüsse an den Öffentlichen Personennahverkehr aus touristischen, kommunalen Mitteln einsetzten", verspricht Fraktionschef Thomas Held.

Dass die Taktfrequenz auf der Linie 517 eingeschränkt worden ist, können die Lychener überhaupt nicht verstehen. Denn: "Wir vermuten, dass die Linie 517 auf dem Abschnitt Lychen-Fürstenberg zu den Top zehn der am besten ausgelasteten Linien in der Uckermark zählt", so Thomas Held.

"Hätten wir geahnt, dass bei einer gut funktionierenden Buslinie Kürzungen statt der erwartete Ausbau geplant sind, hätten wir im Jahresverlauf Zählungen organisiert." Dass die Linie 517 angenommen wird, würden die Zählungen belegen, die die Wählergruppe am Wochenenden selbst vorgenommen habe. Am 3. Dezember nutzten an einem Vormittag rund 40 Personen den Bus Richtung Fürstenberg, am 10. Dezember waren es zehn Richtung Fürstenberg und 16 nach Lychen.

Von einer zu geringen Auslastung, wie vom Ersten Beigeordneten des Landkreises Uckermark, Bernd Brandenburg behauptet, könne nun überhaupt nicht die Rede sein. Bernd Brandenburg wies die Kritik an den Kürzungen zurück und verwies darauf, dass Umsteigeverbindungen die Lücken im Fahrplan der Linie 517 schließen würden. Doch das sehen selbst die Parteien nicht so. So fordert der SPD-Ortsverein Lychen, dass die Kürzungen ab dem nächsten Jahr zurückgenommen werden. Ortsvereinschef Uwe Ruhnau kündigte für Januar eine Einwohnerversammlung an.

Auch der CDU-Kreistagsabgeordnete Henryk Wichmann hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Er kritisiert, dass die Kürzungen ohne Rücksprache mit dem Kreistag erfolgten. Wichmann will, dass über das Thema im Januar im Kreisausschuss gesprochen wird.

Dann kann auch gleich über die Forderung der Lychener Wählergruppe beraten werden, die eine bessere Anbindung an den Fürstenberger Bahnhof fordert. Ganzjährig sollen werktags die Züge um 7.11 Uhr ab Fürstenberg sowie 16.45 und 18.45 Uhr ankommend in der Wasserstadt an den Busverkehr nach Lychen angebunden werden. "Nur dann können wir die Pendler zurückgewinnen", so Thomas Held. Die Pendler seien derweil aufs Auto umgestiegen, wie der bestens ausgelastete Pendlerparkplatz am Bahnhof in Fürstenberg zeige. Dort seien auffallend viele Fahrzeuge mit Kfz-Kennzeichen aus der Uckermark und Mecklenburg-Strelitz zu finden.