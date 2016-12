Allgemeinbildung durch Schulkino

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539734/

"Tschick" handelt von zwei ungleichen Jungs und einem geklauten Lada Niva, in dem es in die Walachei gehen soll.

"Tschick" handelt von zwei ungleichen Jungs und einem geklauten Lada Niva, in dem es in die Walachei gehen soll. © Veranstalter

Laut Wikipedia handelt der 2010 erschienene Jugendroman von Wolfgang Herrndorf von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem 14-Jährigen aus bürgerlichen Verhältnissen und einem jugendlichen Spätaussiedler aus Russland. "Das Werk wurde 2011 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis sowie dem Clemens-Brentano-Preis und 2012 mit dem Hans-Fallada-Preis ausgezeichnet. Das in über 25 Ländern erschienene Buch hatte sich bis September 2016 allein in Deutschland über 2 Millionen Mal verkauft".

Der Film von Regisseur Fathi Akin ist für ein Schulkino-Publikum von den 8. bis zu den 12. Klassen geeignet. Für die Aufführung am Donnerstag, 12. Januar, im Rathenower Haveltorkino wären Anmeldungen bislang ebenso verhalten wie für alle anderen Programmpunkte, so Schulkino-Organisator Jürgen Bretschneider. Erst vier Schulen der Kreisstadt haben seinen Angaben zufolge Bedarf angemeldet.

An drei Tagen (12., 13. und 17. Januar) heißt es in Rathenow "Sehend lernen - Die Schule im Kino". Insgesamt zwölf Filme können zum Bestandteil des Unterrichts werden, dabei zur Förderung von Film- und Medienkompetenz, kultureller und Allgemeinbildung beitragen. Gefördert wird die Kino-Aktion durch das Medienboard Berlin-Brandenburg, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien und die Filmförderungsanstalt (FFA). Alle Angebote sind im Internet auf unter www.filmernst.de zu finden. Eine Reihe der Veranstaltungen sei umrahmt von Moderationen und Filmgesprächen, so Jürgen Bretschneider. Auch Vorführungen von im Haveltorkino-Programm noch nicht terminierten Wunschfilmen seien in Absprache möglich.Der Eintritt für die Veranstaltungen der Schulkinowochen beträgt 3,50 Euro pro Schüler und Film. Für zwei Begleitpersonen pro Klasse sei der Besuch kostenfrei. Anmeldungen sind unter 03378/209162 oder per E-Mail an anmeldung@filmernst.de möglich.

Abgerundet wird das Rathenower Programm übrigens durch einen DEFA-Klassiker, inszeniert vom eben für sein Lebenswerk geehrten Regisseur Herrmann Zschoche. "Sieben Sommersprossen" (für 6. bis 9. Klassen) ist ein Plädoyer für Kreativität und Sensibilität, für Fantasie und Freiheit: Der Film wurde zu einem der größten DEFA-Erfolge, erreichte 1978 ein Millionenpublikum.