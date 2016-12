Nahkauf liefert Lebensmittel ohne Zuschlag

artikel-ansicht/dg/0/

Gro├če Hilfe: Einmal in der Woche liefert Andr├ę Schulz Waren vom Oranienburger Lebensmittelgesch├Ąft Nahkauf an Menschen, die nicht mehr aus dem Haus k├Ânnen.

André Schulz bleibt ganz gelassen, wenn es an der Haustür im Mehrfamilienhaus von Christa Baganz etwas dauert. Er kennt das. Seit acht Jahren ist er ihr Lieferant. Ganz zu Beginn hat er die 450 Meter von Nahkauf bis zu Frau Baganz auch zu Fuß absolviert, die Kiste mit den Lebensmitteln auf der Schulter. "Sogar im Winter", sagt die 85-Jährige. Mittlerweile hat er den Führerschein und noch mehrere ältere Kundinnen, die nicht mehr aus dem Haus können. Im Moment sind es "drei bis fünf". Es waren auch schon mehr.

Immer dienstags ruft Christa Baganz bei Nahkauf an, gibt ihre Liste durch. Bezahlt wird dann am Donnerstag, dann ist Liefertag, auch für die anderen Kunden. André Schulz packt noch rasch die mitgebrachten Sachen in der Küche aus, manchmal reicht die Zeit auch für einen kleinen Plausch mit seiner treuen Kundin, aber dann muss der 28-Jährige weiter.

Die Preise sind dieselben, wie im Laden. "Sie werden durch die Kasse gezogen, eingepackt und in die Kühlung gestellt, bis wir ausliefern", sagt André Schulz. Einen Aufpreis für die persönliche Lieferung ins Haus wird nicht verlangt. "In solchen Fällen machen wir das gern", sagt er.

Fälle wie Christa Baganz, die nicht mehr auf die Straße kann. Seit mehr als 40 Jahren wohnt sie in derselben Wohnung. Zum Glück, sagt sie, sei das "ein sehr gutes Haus". Eine "sehr liebe Nachbarin" bringt ihr immer die Zeitung hoch aus dem Briefkasten und darf sie selber lesen, weil sie keine hat. "Es gibt noch DDR-Geist" im Haus, sagt sie meint damit den Zusammenhalt. "Man schaut, wie es dem anderen geht." Mit dem Rest der Welt kommuniziert sie mit dem Tablet. Mut 82 Jahren haben ihre beiden Kinder ihr so einen handlichen Computer geschenkt. Sie ist froh darüber, dass sie sich durchgekämpft hat. E-Mail schreiben, Fotos anschauen, Nachrichten empfangen, sind für sie kein Problem. Damit könnte sie auch übers Internet ihre Lebensmittel bestellen. Aber dafür ruft sie lieber bei André Schulz von Nahkauf an. Da weiß sie, was sie hat.