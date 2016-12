RBÂ Leipzig bestreitet Testspiel gegen Ajax Amsterdam

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1539738/

Die Partie soll im Rahmen des Trainingslagers des Aufsteigers am 7. Januar stattfinden. Spielort wird das Stadion da Nora in Ferreiras in Albufeira sein. Im rund 60 Kilometer entfernten Lagos an der portugiesischen Algarve wird Trainer Ralph Hasenhüttl die RB-Profis vom 4. bis 12. Januar auf die restlichen 18 Meisterschaftsspiele der Leipziger Premierensaison im Oberhaus einstimmen.

Ein weiteres Testspiel ist für den 11. Januar geplant, Ort und Gegner stehen noch nicht fest, wie RB mitteilte.

Am 15. Januar empfängt der Tabellenzweite die Glasgow Rangers zum letzten Testspiel, ehe es am 21. Januar mit dem Pflichtspiel gegen Eintracht Frankfurt in der heimischen Red-Bull-Arena in die zweite Saisonphase der Bundesliga geht.