Neuer Modus in einer Halle mit Charme

Hennigsdorf (HGA) Das Fußball-Weihnachtsturnier in Hennigsdorf erlebt in diesem Jahr seine 38. Auflage. Kein noch bestehendes Hallenevent in Oberhavel kann auf eine derartige Tradition verweisen. Am kommenden Montag wird es in der Motor-Halle dennoch eine entscheidende Neuerung geben.

Über viele Jahre spielten in der Havelstadt fünf Teams um den Turniersieg. "Vor einiger Zeit haben wir dann eine sechste Mannschaft hinzugenommen, um ein echtes Finale zu haben", blickt Matthias Senger zurück. Bei der Organisation bringt sich der frühere Spieler entscheidend ein - und begrüßt den neuen Modus. Dieser sieht vor, dass am kommenden Montag erstmals acht Mannschaften in der Stadtsporthalle am Ball sein werden.

"Dies ist einer einfachen Tatsache geschuldet", merkt Gerd Pröger, Trainer des gastgebenden Landesligisten FC 98 Hennigsdorf, an. "Wenn du im Sechser-Modus, wo zunächst in einer Dreier-Gruppe gespielt wird, das erste Spiel verlierst, bist du fast schon weg, da die anderen Mannschaften sich fast ins Halbfinale manipulieren können." Um das Turnier nun nicht unnötig in die Länge zu ziehen und wie bisher gegen 12.30 Uhr den Sieger ehren zu können, sei die Spielzeit auf zehn Minuten verkürzt worden.

Dies wiederum bedauert Oliver Richter. Der Coach des Brandenburgligisten TuS 1896 Sachsenhausen, der als Titelverteidiger anreist, hält eine Zwölf-Minuten-Spielzeit in der Halle für angemessen. "Bei zehn Minuten sehe ich die Gefahr, dass bei einem Rückstand kaum Zeit bleibt, um es noch spielerisch zu lösen. Es wird dann vom Gegner viel Zeit von der Uhr genommen."

Der TuS-Übungsleiter stimmt dahingehend zu, dass in einer Dreier-Gruppe "was zurechtgeschoben" werden könne. "Dennoch ist es schade, dass der Modus geändert wurde. Es hat einen anderen Reiz, mal in einer Dreiergruppe zu spielen. Das war bei diesem Turnier ein Alleinstellungsmerkmal. Du kannst dich in keinem Spiel verstecken."

Seine Vorfreude ist dennoch ungetrübt. "Ich durfte dieses Turnier in der nostalgischen Halle vor einem Jahr zum ersten Mal erleben. Es ist ein Event mit Charme zwischen Frühstück und Gänsebraten, das ich als sehr angenehm empfinde. Weihnachten hetzen wir von einer Feier zur anderen, sind nur mit Sitzen und Essen beschäftigt. Und bevor man zum x-ten Mal ,Drei Haselnüsse für Aschenbrödel' guckt, kann man auch zum Fußball gehen und ein bisschen was machen. Das ist sinnvoller."

In der Hallensaison wird die Sachsenhausener Mannschaft grundsätzlich vom Trainerteam festgelegt. "Aufgrund der Tatsache, dass ich nicht in Familien reinbefehlen will, läuft es in Hennigsdorf ein bisschen anders. Wir werden aber mit einer schlagkräftigen Truppe vor Ort sein."

Sind die TuS-Spieler ähnlich heiß auf den Hallenkick wie in der Vorsaison, als auch das Oberhavel-Hallenmasters gewonnen wurde? "Ich habe eine Mannschaft, die möchte gern Fußball spielen. Bei dem einen oder anderen Gegner in der Brandenburgliga ist das nicht möglich. Nun spielen wir fünf Turniere, wo immer mindestens 200 Zuschauer mehr sind als bei unseren Punktspielen. Das sollte für alle Anreiz genug sein."

An der Motivation mangelte es den Hennigsdorfern in der vergangenen Hallensaison nicht. Gerd Pröger blickt dennoch ungern zurück. Bei drei von vier Turnieren hatte es für sein Team nur für "das ganz kleine Finale" um Platz sieben gereicht. Und diesmal? "Wir sind nicht ganz unvorbereitet", berichtet der Coach - allerdings nicht in der Halle. "Wir waren auf dem Kunstrasen und haben den auf Hallenmaße begrenzt . Es gab keine Bande, aber Fünf-Meter-Tore." Nun strebe er mit seinen Schützlingen Erfolgserlebnisse auf dem Hallenboden an. "Wir werden uns bemühen und wollen versuchen, möglichst in das Halbfinale einzuziehen. Das wäre schon ein Erfolg. Gelingt das nicht, wäre das noch immer nicht so enttäuschend wie unsere Hinrunde." Diese schloss der FC 98 auf dem neunten Platz ab.

Bei allem Ehrgeiz hofft Gerd Pröger auf faire Vergleiche. "Die Bande steigert für den Zuschauer die Attraktivität. Sie birgt aber auch die Gefahr, dass auf dem Feld überzogen wird. Ich hoffe auf die Vernunft aller Spieler."