Reaktionen auf Streit um Bus zur GedenkstÃ¤tte

Oranienburg (OGA) Der Stillstand im Streit um eine Erweiterung des Busangebots zur Gedenkstätte Sachsenhausen hat zu heftigen Reaktionen geführt. Kunden der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) fragten auf Facebook, ob die OVG-Geschäftsführung und der Landkreis überhaupt wüssten, was sich zu bestimmten Zeiten in den Bussen einiger Linien abspiele. Da müssten mehr Busse her. "Da braucht man keine Fahrgastzählung. Jeder, der diese Buslinie benutzt, kennt das Problem", schreibt Annette Koeppen. Gisela Ebert beklagt, es sei oft unmöglich, in den Bus zu kommen.

Der Landkreis bezweifelt die hohe Auslastung der Busse zur Gedenkstätte. In einem Gespräch mit Direktor Günter Morsch hatten der stellvertretende Landrat Egmont Hamelow (CDU) und OVG-Chef Klaus-Peter Fischer am Dienstag lediglich eine Fahrgastzählung angeboten. Landrat Ludger Weskamp (SPD) erklärte, es habe in diesem Jahr nur drei überfüllte Busse auf der Strecke gegeben. Die Gedenkstätte fragt bereits seit Jahren vergeblich, ob der Ein-Stunden-Takt der Busse nicht ausgeweitet werden könne. Die Besucherzahlen in Sachsenhausen sind in den vergangenen 25 Jahren um mehr als 400 Prozent gestiegen, das Busangebot blieb dagegen unverändert.

Heiner Klemp, Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat der Grünen, sprach von einer "Frechheit", weil Hamelow die Stadt Oranienburg für zuständig erkläre. "Herr Hamelow sollte mal das ÖPNV-Gesetz des Landes lesen", empfahl Klemp. Zuständig seien die Landkreise.Es sei dennoch unverständlich, dass die Stadt nicht an dem Gespräch beteiligt gewesen sei.

Klemp wirft dem Kreis vor, "seinen Aufgaben beim Busverkehr nicht gerecht" zu werden und stattdessen "Millionengelder" aus der Kreisumlage zu horten. "Es ist doch offensichtlich, dass ein internationaler Gedenk-ort mit 700 000 Besuchern pro Jahr besser angebunden sein muss als der Ziegeleipark Mildenberg, der nicht einmal ein Zehntel so viele Besucher hat", sagte Klemp. Er empfiehlt, statt Fahrgäste zu zählen, erhobene Besucherzahlen für eine Bedarfsermittlung heranzuziehen. "Eine Zählung auf der Linie 804 ist nicht zielführend, weil es sich um ein unzureichendes Angebot handelt, welches deshalb kaum genutzt wird", sagte Klemp.

Der Kreistagsabgeordnete Lukas Lüdtke (Linke) schlägt vor, zunächst das Angebot des bislang im Stundentakt fahrenden Busses auszubauen und dann die Fahrgäste zu zählen. Der Bundestagsabgeordnete Harald Petzold (Linke) sagte, der Landkreis sei "sofort in der Pflicht".

Benno Koch, Fachjournalist und früherer Berliner Fahrradbeauftragter, fragt sich, ob der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) die Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück boykottiere, weil es trotz des mangelnden Busangebots keinen Aufschrei vom VBB gebe. Wenn man in Fürstenberg mit dem Regionalexpress RE 5 ankomme, warte man bis zu 76 Minuten lang auf den nächsten Bus nach Ravensbrück. Von der nächstgelegenen Bushaltestelle sei dann noch ein 24-minütiger Fußweg zurückzulegen.

Bei der Anbindung der beiden Gedenkstätten habe der VBB versagt, kritisierte Koch. Wegen der internationalen Bedeutung von Ravensbrück und Sachsenhausen sehe er jetzt Handlungsbedarf beim Land.

Koch verweist zudem auf seit Jahren steigende Fahrkahrtenverkäufe im Verkehrsverbund. Das komme auch der OVG zugute. "Mehr Fahrgäste bedeuten mehr Einnahmen, egal wer die Tickets verkauft hat", erklärte Koch. "Wenn der Geschäftsführer eines Busunternehmens oder ein stellvertretender Landrat dies nicht wissen, sollte man sich von diesen schnellstmöglich trennen."

Der Glienicker Gemeindevertreter und Kreistagsabgeordnete Uwe Klein (SPD) kritisierte die "inszenierte" und "skandalisierende" Berichterstattung und verwies auf den beschlossenen Nahverkehrsplan für die kommenden fünf Jahre. Die Kommunen hätten im Sommer 2015 Gelegenheit gehabt, Stellungsnahmen dazu abzugeben.

Horst Tschaut aus Bergfelde, Mitglied des Nahverkehrsbeirats, bezeichnete Günter Morsch als "Eventmanager". "Fast alle Events leben von öffentlichen Zugaben aus Steuermitteln, und sie haben generell die Eigenschaft, nie genug davon zu bekommen. Es gehört Mut dazu, sich dem entgegenzustellen", sagte Tschaut und den Besuchern einen Fußmarsch zur Gedenkstätte: "Vielleicht hilft er sogar, das Geschehene im Gedächtnis ein wenig nachwirken zu lassen."