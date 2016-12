MutmaÃŸlicher Berlin-AttentÃ¤ter erschossen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin: Laut den Nachrichtenagenturen Reuters und Ansa wurde der Terrorverdächtige Anis Amri in Mailand (Italien) erschossen. Italiens Innenminister Marco Minniti bestätigte bei einer Pressekonferenz in Rom die Meldung.